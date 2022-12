Pericolo cinghiali anche in città, i tosiani presentano una mozione. Bisinella: «Circolare in auto la notte è rischioso»

«L’aumento della popolazione dei cinghiali nel nostro territorio sta causando danni e pericoli non solo nelle aree della provincia, ma anche in alcune circoscrizioni cittadine confinanti con le aree collinari e montane». A denunciare così l’evolversi del fenomeno e a richiedere un intervento forte da parte dell’amministrazione comunale di Verona sono stati quest'oggi, venerdì 9 dicembre, nel corso di una conferenza stampa, i consiglieri comunali Patrizia Bisinella (Fare con Tosi) Luigi Pisa (Gruppo Misto) e Flavio Tosi (Lista Tosi). Accompagnati da consiglieri e commissari dell’ottava e della seconda circoscrizione Giorgio Ceschi, Monica Adami, Roberta Ruffo e Ferruccio Carnevale e da esercenti e residenti della zona, i tosiani hanno presentato una mozione che verrà protocollata in Comune e nelle circoscrizioni interessate.

«Ormai il tema dei cinghiali riguarda da vicino molte zone della nostra città - lamenta la consigliera Patrizia Bisinella - in particolare in via San Vincenzo, via Ronchi, via Gaspari e via Carbonara, via Bonuzzo, Sant’Anna e le zone di Avesa ormai circolare in auto la notte è diventato rischioso, sia per il concreto pericolo di andare a sbattere contro uno di questi animali che per i danni che effettuano alla carreggiata, danni che in alcuni casi mettono a serio rischio idrogeologico queste vie». Il gruppo, la cui denuncia è partita dalla commissaria di Fare! Monica Adami, fa sapere di avdr contattato la Provincia attraverso il consigliere Zeno Falzi, che si è fatto portavoce nei confronti del comando di polizia provinciale della gravità del problema.

La mozione che è stata presentata oggi chiede al Comune di «attivarsi con urgenza per presidiare con la presenza di forze dell’ordine, in coordinamento con la Provincia di Verona, le zone più colpite dal fenomeno e ad intervenire in modo puntuale al fine di evitare incidenti stradali, attraverso una migliore precisa segnaletica, l’apposizione di cartelli di avviso di transito di animali selvatici, nonché attraverso la realizzazione di un’illuminazione adeguata e specifica lungo le strade più decentrate nelle zone delle circoscrizioni seconda e ottava».