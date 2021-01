Biciclette rubate a Verona: un uomo finisce in carcere, un altro viene denunciato

I furti di biciclette, e i rispettivi autori, continuano a tenere impegnati i carabinieri veronesi in città e non solo.

Sono stati i militari di Grezzana, nel pomeriggio di sabato, a trarre in arresto un 33enne di origini salernitane, ben noto alle forze dell’ordine per i furti messi a segni in passato, che come oggetto spesso avrebbero avuto delle bici.

L'uomo infatti era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità CE.I.S. e su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa proprio il 16 gennaio scorso dal tribunale di Verona, per le reiterate violazioni della misura cautelare in atto.

I carabinieri hanno così dato esecuzione all’ordinanza e condotto il 33enne nel carcere di Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nella notte tra domenica e lunedì invece, i militari della sezione radiomobile di Verona hanno denunciato a piede libero, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un cittadino georgiano classe 1979, pluripregiudicato.

Sottoposto a controllo in via Poerio, è stato trovato in possesso di una bici elettrica risultata rubata lo scorso 21 luglio ai danni di una 50enne veronese. A quel punto è scattata anche la perquisizione personale, che avrebbe permesso di trovarlo in possesso di una pinza multiuso ed una chiave multipla.