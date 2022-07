Fermato dai carabinieri su una e-bike: era stata rubata poco prima ad un negozio

Poco prima aveva rubato una bicicletta elettrica da un negozio del paese, così i carabinieri della stazione di Malcesine hanno tratto in arresto il 27enne straniero, regolare sul territorio nazionale e da tempo residente in provincia di Vicenza, con l'accusa di furto.

Il tutto si è verificato nel pomeriggio di domenica, quando il giovane è stato sorpreso a Malcesine da una pattuglia dell'Arma, mentre percorreva la Gardesana in direzione Nord, in località Navene, in sella alla e-bike che risulterà poi essere stata rubata. Ad attirare l'attenzione dei militari sarebbe stato l'abbigliamento del 27enne, che non sarebbe stato quello di un turista né tantomeno di uno sportivo, e dalla difficoltà con cui manovrava il velocipede: La e-bike CF1 della Fantic che il giovane stava cavalcando, è stata riconosciuta come una di quelle offerte a noleggio da un rivenditore del paese e che di solito vengono affittate da appassionati, adeguatamente attrezzati.

Una volta fermato dalle forze dell'ordine, il giovane avrebbe dato versioni contraddittorie sulla provenienza del mezzo, spingendo così gli operatori ad approfondire gli accertamenti. In realtà, ai carabinieri è bastata una semplice telefonata al noleggiatore per appurare che pochi minuti prima, sfruttando un momento di distrazione del titolare, una delle biciclette elettriche in esposizione davanti al suo negozio era stata asportata: il mezzo, del valore di circa 5.000 euro, è stato dunque immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Essendo gravato da numerosi precedenti specifici, il 27enne è stato tratto in arresto: del provvedimento è stata data comunicazione al pm di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, il dottor Gennario Ottaviano, che ha disposto di trattenerlo in camera di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo, che ha avuto luogo lunedì.

All’esito dell’udienza, il giudice Valentina Fabiani ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una volta alla settimana, nel comune di residenza dell’uomo nel Vicentino, rinviando il processo.