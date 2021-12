Covid si mangia anche la Befana del vigile: annullata a Verona la manifestazione già prevista in forma ridotta

La tradizionale "Befana del vigile" prevista a Verona è stata definitivamente annullata anche per questa edizione 2022. Polizia locale e cooperativa "Al Calmiere" avevano all'inizio organizzato una ripartenza a metà per l'evento di gennaio, limitata alla sola raccolta di generi alimentari in piazza San Zeno. Tuttavia, il peggioramento della situazione epidemiologica causata da Covid1-9 ha comportato l'annullamento totale dell'evento. Anche lo scorso anno, proprio in occasione della 18 esima edizione, la manifestazione fu annullata a causa della pandemia.

Nata per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi, ma anche come riconoscimento dell'impegno dei vigili per il servizio alla città, la "Befana del vigile" rappresenta una tradizione diffusa in molti grandi comandi. Consisteva nel fare un regalo al vigile in pedana, secondo le proprie disponibilità: da un pandoro ad una cassetta di patate, quindi generalmente alimentari ma anche elettrodomestici ed altri oggetti, come alcune foto degli archivi storici della polizia locale mostrano.

Dalla cooperativa Al Calmiere fanno sapere: «Nonostante avessimo pensato con un programma veramente minimo di rispettare le regole sia scritte che di semplice buon senso imposte dal Covid, l'aumento improvviso ed importante dei casi ovunque registrati nelle ultime ore ci dice che annullare la manifestazione è la cosa più giusta da fare. E così, seppur a malincuore, per la seconda volta niente Befana del vigile. Ma poiché bisogna essere sempre ottimisti, noi non demordiamo e vi diamo appuntamento per venerdì 6 gennaio 2023»: