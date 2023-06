Furti nei negozi e tra i turisti della Mille Miglia, arrestata banda di ladri

Tre componenti di una famiglia (marito, moglie e figlio) ed un loro conoscente non hanno potuto godere della partenza della Mille Miglia di quest'anno. Gli agenti della polizia di Brescia li hanno arrestati il giorno prima della celebre sfilata di auto d'epoca perché ritenuti responsabili di diversi furti e rapine. Reati che sarebbe stati commessi anche durante la scorsa edizione della Mille Miglia.

I volti dell'uomo, della moglie e del figlio erano molto noti agli agenti della squadra mobile bresciana, i quali li avevano rinchiusi in carcere già nel 2018 per il furto di un'auto storica dal valore superiore al milione di euro. E ieri, 12 giugno, i tre sono finiti di nuovo nel penitenziario lombardo, insieme ad un quarto complice. Per gli inquirenti, come riportato da Brescia Today, gli arrestati sarebbero i membri di un'associazione a delinquere specializzata in furti e sarebbero responsabili di numerosi colpi avvenuti tra le province di Brescia e Verona tra maggio e giugno 2022.

Le indagini su i quattro sospettati sono scattate nel maggio dell'anno scorso in seguito ad un furto ad un negozio di biciclette elettriche nel quartiere bresciano di Sant'Eufemia. Furto in cui la banda aveva abbattuto a picconate il muro di uno stabile disabitato per intrufolarsi nel negozio senza far scattare l'allarme. In quell'occasione, i malviventi erano riusciti a scappare con biciclette dal valore di decine di migliaia di euro. Oltre a quel colpo, al gruppo viene ritenuto responsabile anche del furto di una cassaforte da un negozio di materiali edili e rivestimenti e di un altro colpo effettuato in un negozio di sanitari ed arredi.

In più, gli arrestati avrebbero commesso dei furti nella zona del Lago di Garda durante la Mille Miglia del 2022. Tra le loro vittime ci sono turisti e anche due fotografi ufficiali della manifestazione.