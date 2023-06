Partita ufficialmente la 1000 Miglia, nel pomeriggio il passaggio in piazza Bra a Verona

Ha preso ufficialmente il via quest'oggi, martedì 13 giugno intorno a mezzogiorno, l 1000 Miglia 2023. Dalle ore 14 circa è atteso a Verona il passaggio delle prime auto con il Tributo Ferrari, ovvero le 100 auto del cavallino rampante seguite, alle ore 15, dalle 450 vetture partecipanti alla storica kermesse.

Un appuntamento suggestivo ed imperdibile per appassionati e non che rientra negli eventi legati ai festeggiamenti dei cento anni dell’Automobile Club Verona nato il 19 novembre 1923. La 1000 miglia durerà cinque giorni con altrettante tappe con partenza e arrivo sabato 17 giugno a Brescia attraversando tutta l’italia.

«Ringrazio il Comune di Verona e il sindaco Damiano Tommasi - ha affermato il presidente Adriano Baso - che aprono le porte a tutte le nostre manifestazioni. Le macchine che parteciperanno sono bellissime, dalle Ferrari a quelle della 1000 Miglia. Questa è un’altra occasione importante per festeggiare i 100 anni dell’Automobile Club Verona che festeggeremo il 19 novembre 2023».

Il direttore Riccardo Cuomo ha aggiunto: «Riusciamo a fare questa manifestazione grazie al grande lavoro e impegno anche di tanti partners. Ringraziamo tutte le istituzioni che, in vista di una settimana ricca di eventi, ne permettono la convivenza. Martedì è una giornata di festa, e siamo certi che in tanti verranno a vedere le automobili sfilare».

Il percorso a Verona

Il percorso prevederà l’ingresso dei concorrenti da Via Roma. All’accesso in Piazza Bra sarà allestito un portale celebrativo, mentre i concorrenti si fermeranno brevemente sul Liston per il controllo a timbro previsto dal programma ufficiale. Le vetture proseguiranno poi la sfilata intorno ai giardini, passeranno poi davanti a Palazzo Barbieri dove sarà posto un secondo arco celebrativo. Le vetture svolteranno a destra, tornando verso Via Roma, e poi a sinistra passando sotto all’orologio della Bra.

Le vetture, più nel dettaglio, transiteranno in via Stanga, via Croce Bianca, Corso Milano, via Vittime Civili di Guerra, via Porta San Zeno, Piazza Corrubio, via Scarsellini, via San Giuseppe, Rigaste San Zeno, via San Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, Corso Castelvecchio e quindi Via Roma e Piazza Bra. Dopo il timbro l’uscita sarà da Corso Porta Nuova, Viale Piave, via Tombetta, via Campagnol di Tombetta e poi via Legnago direzione Cervia-Milano Marittima, dove si concluderà la prima tappa.

Le tappe della 1000 Miglia 2023