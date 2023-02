Autovelox a Pai, Adiconsum apre uno sportello informativo sulle possibilità di ricorso

Attivo lo sportello Adiconsum a Malcesine per fornire informazioni alla cittadinanza sulle possibilità di ricorso avverso le multe rilevate con l'autovelox di Pai.

Dopo il partecipato incontro del 25 gennaio scorso, l'associazione scaligera di tutela del consumatore torna nell'Alto Garda per aiutare i cittadini a capire le possibilità di impugnazione avverso le infrazioni stradali elevate con l'Autovelox di Pai.

Il 28 febbraio e il 10 marzo gli esperti di Adiconsum Verona saranno a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni ai multati nella Sala Polifunzionale del Comune di Malcesine presso la sede comunale in Piazza Statuto 1.

Per accedere allo sportello, coloro che non hanno ancora pagato le multe e sono nei termini per fare ricorso possono, chiamare l'Associazione allo 045/8096934 oppure inviare una mail a verona@adiconsum.it per fissare un appuntamento in una delle due giornate e ottenere consulenza specifica.

Ad oggi sono centinaia le persone che si sono rivolte all'associazione per chiedere informazioni sul da farsi. Qualche decina i ricorsi già presentati al Giudice di Pace di Verona e al Prefetto ed altri sono in fase di deposito. Adiconsum Verona continua quindi l'azione di tutela dei cittadini per chiarire le modalità di difesa e le possibili soluzioni.

Il 7 febbraio scorso, inoltre, Adiconsum ha scritto al Prefetto di Verona perché valutasse la possibilità di intervenire, nel rispetto delle regole, per verificare la legittimità dell’apposizione dell’autovelox al fine di addivenire a soluzioni che coniughino in modo equo e giusto le necessità di sicurezza con le finalità educative della sanzione.