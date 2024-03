Fermo in auto vicino al fast food con la cocaina, a casa nascondeva il resto della droga: 28enne in manette

All'apparenza potevano sembrare due amici che, all'interno dell'auto parcheggiata, aspettavano di consumare qualcosa nel vicino Mc Donald's di San Giovanni Lupatoto, ma uno dei due nascondeva della droga.

La loro presenza, nella tarda serata di martedì non è passata inosservata agli occhi dei carabinieri della stazione locale, che nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno deciso di sottoporli a perquisizione, sorprendendo uno dei due con in tasca una dose di cocaina.

M.V.M., 28 anni, residente a San Giovanni Lupatoto e con precedenti di polizia, è stato dunque accompagnato dai militari alla sua abitazione, dove la perquisizione domiciliare avrebbe permesso di portare alla luce altri 14 grammi di cocaina, 6 flaconi di metadone, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento della droga e la somma di circa 900 euro in contanti.

Per il giovane sono dunque scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato condotto agli arresti domiliciari, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Verona per l’udienza di convalida del provvedimento precautelare.