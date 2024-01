Sorpreso con 61 bottiglie di whisky e rhum in auto appena rubate: 57enne in manette

Avrebbe cercato di rubare ben 61 bottiglie di superalcolici di varie marche, di cui si era impossessato nel supermercato Orvea che si trova all’interno del centro commerciale Grand’Affi, ma nel pomeriggio di mercoledì è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caprino Veronese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari, come di consueto, stavano perlustrando il distretto dello shopping di Affi con lo scopo di prevenire e reprimere i reati, quando avrebbero notato l'uomo che, vendendo le forze dell'ordine, si sarebbe allontanato con fare guardingo da un'auto con targa francese, regolarmente posteggiata negli stalli, che aveva aperto poco prima. Raggiunto poco distante dagli operato, è stato sottoposto a controllo ed è emerso che si trattava di un 57enne stranieri, domiciliato a Milano e già noto alle forze dell'ordine, il quale avrebbe negato di arrivare dalla vettura prima citata. Ai carabinieri sarebbe bastata un’occhiata all’interno del mezzo per comprendere il motivo di tale comportamento: sui sedili posteriori infatti sarebbero state appoggiate cinque borse della spesa con all’interno ben 61 bottiglie di whisky e rhum delle più note marche. Sotto il veicolo invece sarebbero state trovate le chiavi del mezzo, di cui l'uomo avrebbe maldestramente cercato di liberarsi.

A quel punto ai carabinieri di Caprino è stato sufficiente verificare se gli alcolici, il cui valore complessivo si aggirava intorno ai 700 euro, fossero stati illecitamente prelevati poco prima dagli scaffali del supermercato del centro commerciale. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare anche un kit di strumenti da effrazione, mentre la refurtiva è stata restituita al punto vendita.

Il 57enne è stato dunque tratto in arresto per furto aggravato e ne è stata data immediata comunicazione alla procura, che nei suoi confronti ha disposto il processo con rito direttissimo presso il tribunale di Verona nella mattinata di giovedì. Conclusa l'udienza, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Verona e provincia, rinviando il processo.