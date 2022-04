Violenta donna sulla spiaggia di Gatteo Mare, trovato e arrestato nel Veronese

Mercoledì scorso, 30 marzo, il giudice per le indagini preliminari di Verona Carola Musio ha emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti di un cittadino accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La richiesta al giudice era stata formulata dal sostituto procuratore Alberto Sergi ed ha portato al trattenimento nel carcere di Montorio dell'arrestato.

Alto il pericolo di fuga dell'uomo ora incarcerato. Su di lui inoltre gravano anche gravi indizi di colpevolezza. Secondo gli investigatori, infatti, sarebbe lui l'autore della violenza sessuale compiuta l'11 febbraio scorso a Gatteo Mare, in provincia di Forlì-Cesena, ai danni di una sessantenne della zona. L'arrestato è di nazionalità straniera, è irregolare sul territorio nazionale ed in Italia non ha né occupazione né dimora. A rintracciarlo nel Veronese e ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Cesenatico, dopo un'indagine condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile e coordinata dal sostituto procuratore Lucia Spirito.

L'episodio di violenza, riportato da CesenaToday, si è consumato vicino alla foce del fiume Rubicone. La vittima sarebbe stata avvicinata dall'uomo, con cui avrebbe scambiato alcune battute. L'aggressore l'ha poi strattonata e trascinata sulla spiaggia. Lì, l'avrebbe colpita più volte e l'avrebbe costretta a subire un atto sessuale.

Grazie alle indagini dei carabinieri, l'identificazione del presunto colpevole è avvenuta nel giro di una settimana. Non è stato però facile rintracciarlo. L'uomo era scappato in un'altra regione, ma i militari sono riusciti a trovarlo in provincia di Verona. L'arrestato si sarebbe rifugiato in un casolare di campagna, dove i carabinieri avrebbero trovato indumenti che corrisponderebbero a quelli del violentatore. Indumenti che erano stati descritti dalla vittima e visti dagli investigatori attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.