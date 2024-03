Spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: trentunenne rintracciato e arrestato dai carabinieri

L’impegno profuso dall'Arma dei carabinieri di Verona nella ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria, sta proseguendo senza sosta e con buoni risultati. I carabinieri fanno infatti sapere che, durante il pomeriggio di ieri venerdì 15 marzo 2024, nel Comune di Legnago, i militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Verona, hanno rintracciato e arrestato un cittadino trentunenne marocchino.

L'operazione è stata compiuta sulla base di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Verona. L'uomo, in base a quanto è stato riferito dai militari dell'Arma, sarebbe stato «già noto alle forze dell’ordine». In particolare, il trentunenne deve scontare la pena detentiva di un anno e quattro mesi per i reati inerenti lo «spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi nel 2017 e nel 2019 in Verona».