Punta due anziani per rapinarli, vittime si difendono con spray urticante

Sabato scorso, 26 giugno, un 29enne di Legnago è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata. Il giovane avrebbe minacciato due anziani con un coltellino, chiedendo loro dei soldi. Una delle vittime si sarebbe però difesa con dello spray al peperoncino. Il rapinatore avrebbe reagito aggredendo l'anziano e portandogli via la spesa, ma non ha fatto molta strada a causa del bruciore al volto. E così, allertati dalla coppia, i militari hanno potuto rintracciare rapidamente il 29enne per arrestarlo.

L'episodio è stato riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona ed è avvenuto in Via Catullo, a Legnago. Marito e moglie, 82enne lui e 79enne lei, stavano tornando a casa dopo aver fatto la spesa, quando un giovane gli avrebbe sbarrato la strada. Il ragazzo avrebbe puntato verso la coppia un coltello, dicendo che lo avrebbe usato se non avesse avuto del denaro. L'82enne è riuscito a non farsi prendere dal panico e invece di estrarre i soldi, ha preso in mano la sua bomboletta di spray urticante, azionandola contro il rapinatore. A quel punto, il 29enne si sarebbe scagliato contro l'uomo, prendendolo a calci e pugni e rubandogli la spesa.

Le vittime hanno tempestivamente chiamato i carabinieri ed una pattuglia del nucleo operato e radiomobile è andata in cerca del 29enne, trovandolo in difficoltà. La sostanza urticante gli procurava bruciore agli occhi e alle vie respiratore. Il giovane è stato quindi medicato e arrestato. Mentre l'82enne è stato portato in ospedale, avendo riportato contusioni e un trauma cranico guaribili in tre giorni.