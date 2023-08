Trovato in un casolare abbandonato a Bussolengo con della droga: trentaduenne arrestato

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio della compagnia carabinieri di Peschiera del Garda, svolto anche con il prezioso ausilio dell'unità cinofila del nucleo carabinieri di Torreglia, svoltosi il 17 agosto, i militari della stazione di Bussolengo riferiscono di aver perlustrato un casolare abbandonato. All’interno, a seguito della verifica dei locali, dove sarebbero stati trovati «due cittadini marocchini», i militari spiegano di essere stati insospettiti dalla «presenza di alcuni involucri contenenti della sostanza polverosa bianca». All’esito della perquisizione locale e personale, i carabinieri riferiscono quindi di aver arrestato uno dei due uomini, un trentaduenne, accusato di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti».

In particolare, secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato trovato «in possesso di 25 grammi di cocaina, suddivisa in 33 involucri», ma anche della somma di «1.580 euro in contanti», nonché di «420 grammi di sostanza da taglio». Al termine delle formalità di rito, il trentaduenne è stato condotto presso le camere di sicurezza, così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, i carabinieri riferiscono che l’arresto è stato convalidato e che è stata disposta per l'uomo la misura del «divieto di dimora nella Provincia di Verona». La nota dei carabinieri precisa inoltre che «per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».

Durante il servizio, i carabinieri fanno sapere di aver controllato complessivamente 35 persone e 17 veicoli, segnalando due cittadini alla prefettura di Verona quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 3 grammi di marijuana e altri 4 grammi di hashish. Le attività di controllo, spiegano i militari dell'Arma, proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando tutto il territorio di competenza della compagnia di Peschiera del Garda, sia sulla riviera gardesana sia all’interno, al fine di «rendere quanto più sicuro possibile il territorio, sia per i cittadini che per i numerosi turisti presenti».