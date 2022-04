Arresto cardiocircolatorio in piazza Brà: vittima "ripresa" dal 118 e portata in ospedale

Sono stati momenti di grande preoccupazione quelli vissuti nel cuore di Verona giovedì mattina.

L'allerta infatti è scattata intorno alle 10.30 in piazza Brà, dove una persona ha improvvisamente accusato un malore. La prontezza dei presenti e il tempestivo arrivo del personale del 118 con ambulanza ed automedica, le avrebbero infatti salvato la vita: andata in arresto cardiocircolatorio, la vittima è stata rianimata e "ripresa" dai sanitari, che l'hanno poi condotta all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.