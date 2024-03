Colto da un arresto cardiaco in sauna: rianimato dai presenti guidati al telefono dal 118

Sono stati momenti di grande concitazione e spavento quelli vissuto nel tardo pomeriggio di venerdì al centro benessere Gardacqua, situato sulla sponda veronese del Benaco, che fortunatamente avrebbero trovato il lieto fine.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 a Garda, quando un 57enne italiano è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in sauna. Una volta uscito avrebbe perso i sensi e i presenti hanno avvisato il 118, che ha inviato il proprio personale sul posto. In attesa del suo arrivo, un soccorritore è rimasto al telefono con la centrale operativa, che lo ha guidato nelle manovre di rianimazione, spiegandogli come praticare il massaggio cardiaco, mentre un'altra persona ha utilizzato il defibrillatore.

Dopo pochi minuti è arrivato il personale sanitario con ambulanza e automedica, che ha proseguito nelle manovre. Una volta ripreso conoscenza, il 57enne è stato condotto alla clinica Pederzoli in codice rosso.