Aggressione e tentato abuso ai danni di una 16enne: arrestato un 21enne

I carabinieri della compagnia di Chiari hanno tratto in arresto un ragazzo di 21 anni originario di Verona, con l'accusa di violenza sessuale che sarebbe avvenuta fuori da una discoteca della Franciacorta, in provincia di Brescia.

Come riferisce Ansa, la presunta vittima è una 16enne della provincia di Bergamo, che sarebbe stata avvicinata e aggredita all'uscita del locale.

La perquisizione personale inoltre avrebbe permesso di rinvenire mezzo grammo di hashish in possesso del giovane, il quale è stato così segnalato come assuntore.