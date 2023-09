Tre arresti a Verona: 59enne fermato con quasi mezzo etto di cocaina nascosto in auto

Un arresto per detenzione di cocaina e due catturandi fermati con l’accusa di furto e spaccio. Sono questi i risultati di un’operazione di contrasto al crimine svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Verona nei giorni scorsi. Attività che ha avuto come teatro il capoluogo scaligero, dove sono stati eseguiti gli arresti in questione, e che ha visto impiegate varie articolazioni dell'Arma.

In largo del Perlar, i militari hanno sorpreso un 59enne marocchino irregolare, E.A.A., alla guida di un’auto. La perquisizione che ne è scaturita, avrebbe permesso agli operatori di scovare, nascosti in un'intercapedine ricavata nella portiera, 44 grammi di cocaina destinata verosimilmente al mercato cittadino. L'uomo dunque è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e giovedì è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida.

In via Trento, invece, il personale della stazione locale ha rintracciato ed arrestato N.A., tunisino di 49 anni, ricercato in seguito ad una condanna di anni 2 e mesi 8 inflittagli dal tribunale scaligero per un episodio di spaccio avvenuto nel 2021 a Verona. È stato, quindi, accompagnato in carcere dove dovrà scontare la sua pena.

Infine, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha rintracciato, in vicolo Madonnina, un 49enne georgiano, T.A., irregolare, sul quale pendeva un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Austria, in quanto ricercato in seguito ad una condanna a 10 anni per furto aggravato e associazione per delinquere. Adesso si trova in carcere in attesa che si decida sulla sua estradizione.