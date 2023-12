Droga, danni e disordini fuori da un locale e ricercati: 7 arresti in centro in una sera dei carabinieri

Carabinieri del Comando provinciale di Verona al lavoro anche nella settimana che precede il Natale. Nella serata di lunedì, sempre nell'ambito della pianificazione strategica dei servizi con le altre forze di polizia, sono stati eseguiti alcuni controlli straordinari che hanno portato all'arresto di 7 persone in totale, oltre alle verifiche su numerosi soggetti, veicoli e locali pubblici cittadini.

Droga

I militari del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato in via Stella un 23enne, C.G., e una donna stranieria di 35 anni, C.C., entrambi con precedenti di polizia e domiciliati in città, trovati in possesso di cocaina ed hashish.

L'uomo al momento del controllo avrebbe avuto al guinzaglio un cane di grossa taglia, con il quale avrebbe tentato di tenere lontane le forze dell'ordine, mentre gettava un pacchetto di sigarette contenente circa 40 grammi di droga. Nell’abitazione dove vivono i due, i carabinieri hanno trovato anche una modica quantità di hashish, oltre a del materiale per confezionale le dosi, simile a quello che conteneva la cocaina rinvenuta.

Per entrambi è scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Danneggiamento

In Corso Porta Nuova invece i militari del medesimo reparto, chiamati dagli avventori di un noto locale, hanno dovuto fronteggiare due esagitati, A.B., di 23 anni e O.B., 19enne, entrambi stranieri irregolari, i quali, in evidente stato di alterazione, avrebbero dapprima danneggiato un ciclomotore ed un’auto all’esterno del bar, dove avevano già dato in escandescenza quando il personale si è rifiutato di servirgli degli alcolici, per poi opporre resistenza aggredendo le forze dell'ordine che cercavano di identificarli.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato.

Ricercati

Nel corso del servizio, inoltre, sono state rintracciate ed arrestate 3 persone colpite da ordini di esecuzione di pene inflitte in via definitiva per un totale di 19 mesi. Si tratta, in particolare, di due stranieri di 36 e 51 anni condannati rispettivamente per falso e spaccio di stupefacenti, oltre ad un 53enne italiano condannato per guida in stato di ebrezza.

Gli arrestati in flagranza saranno giudicati per direttissima nel corso delle udienze di convalida fissate per martedì mattina davanti al tribunale scaligero, mentre per gli altri si sono aperte le porte del carcere dove dovranno espiare le condanne passate in giudicato.