L'Arena di Verona resterà chiusa al pubblico nel weekend per «garantire la sicurezza di lavoratori e visitatori»

Da venerdì 21 aprile, l’Arena verrà chiusa al pubblico fino al 24 aprile compreso. Lo fa sapere il Comune di Verona in una nota, spiegando inoltre che l'anfiteatro «riaprirà il 25 aprile con la possibilità di visita fino alle 15 (ultimo ingresso alle 14.30) per consentire l'allestimento degli spettacoli in calendario».

La chiusura dell’Arena, secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, si è resa necessaria «per ragioni di sicurezza dei visitatori, visto l’aumento dei flussi, in quanto sono state riscontrate delle criticità legate al cantiere per l’allestimento del palco e delle sedute, che non garantiscono le condizioni di visitabilità».

In merito è intervenuta anche la vicesindaca con delega all’edilizia monumentale Barbara Bissoli, la quale ha precisato: «A malincuore siamo costretti purtroppo a chiudere l'Arena, non potendo garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, a causa delle interferenze tra il cantiere della messa in sicurezza dei gradoni danneggiati dalla caduta della Stella di Natale e l'allestimento del monumento per gli spettacoli organizzati senza la previa autorizzazione del Comune. Sarà assicurato il rimborso dei biglietti già acquistati», ha infine spiegato la vicesindaca di Verona Barbara Bissoli.