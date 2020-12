Anziano trovato morto nel fossato vicino a casa: inutili i soccorsi

Un tragico ritrovamento è avvenuto a Cologna Veneta nel pomeriggio di lunedì, quando un familiare si è recato a casa di un 78enne residente in paese che non rispondeva al telefono, trovandolo in un canale vicino all'abitazione.

Erano circa le ore 15 quando il parente ha deciso di andare a vedere come stava l'uomo di cui non aveva notizie da alcune ore. Giunto alla sua residenza di via Moranda, avrebbe suonato il campanello senza ricevere riposta e avrebbe iniziato a cercare l'anziano, trovandolo subito dopo riverso in un fossato poco lontano dalla sua abitazione.

Lanciato immediatamente l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnagno e il personale del 118, oltre ai carabinieri della stazione locale, ma per il 78enne non c'era già più niente da fare. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza o altre tracce che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone, ma saranno gli esami del caso a stabilire le cause del decesso. Al momento l'ipotesi principali rimane quella di un malore che non ha lasciato scampo all'anziano, ma non viene esclusa nemmeno quella di un gesto estremo.