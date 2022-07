A Malcesine scattano le ricerche per un bagnante disperso: ritrovato vivo e vegeto in spiaggia dopo due ore

Secondo quanto riferito da una nota della guardia costiera, è stato dato nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 luglio, l’allarme da parte di una turista che sulla spiaggia di Malcesine aveva notato un bagnante «entrare in acqua, uscire infreddolito, e poi rientrare a nuotare». Dopo alcuni minuti, non vedendolo più raggiungere i propri effetti personali rimasti sulla spiaggia, ha lanciato l’allarme tramite il 112.

Ricevuto l’allarme la sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda ha dirottato in pochi minuti il GC B98 sul posto, richiedendo alla sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia di far convergere in area anche un mezzo navale, un elicottero e i sommozzatori che erano in arrivo da Vicenza. Sul posto anche la polizia locale di Malcesine e i volontari del Garda che erano già nell’alto lago per un’altra ricerca.

Le ricerche di superficie e di profondità sono state coordinate dalla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda, ma poco dopo l'inizio dell'allarme la situazione è andata chiarendosi meglio. La guardia costiera ha infatti comunicato che «è stato riconosciuto dopo circa due ore dall’inizio delle ricerche dalla stessa segnalante sulla spiaggia di Malcesine la persona che era stata segnalata non riemergere dall’acqua». Le ricerche, pertanto, risultano ora interrotte ed è cessato l'allarme.