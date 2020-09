Si ferma a comprare le sigarette, accerchiato da tre uomini e picchiato

Due casi di violenza nel giro di poche ore. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, a Verona, non c'è stata solo l'aggressione da parte di un gruppo di ragazzini ai danni di un rider che aveva recapitato loro del cibo. Anche un tassista è stato malmenato ed finito al pronto soccorso, sempre quella notte.

L'aggressione al rider era avvenuta in zona Borgo Roma, mentre il tassista è stato picchiato da tre uomini in Piazza Renato Simoni. La vittima era scesa dal suo veicolo per comprare delle sigarette ad un distributore automatico e sarebbe stata accerchiata da tre cittadini probabilmente stranieri. Il movente del pestaggio è ancora ignoto e pare che i tre non volessero rapinare il tassista. L'episodio è al vaglio degli investigatori della polizia, la quale è stata chiamata immediatamente da un testimone. I poliziotti, però, non sono riusciti a raggiungere in tempo il luogo in cui si è consumata la violenza. I picchiatori, infatti, se ne sono andati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118, che hanno poi soccorso il tassista. Gli agenti, ora, sono alla ricerca di riscontri nelle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona; dopo aver raccolto la versione della vittima, la quale ha subito colpi di una violenza spropositata ed al momento anche immotivata.