Protagonista di episodi di violenza, in primavera aggredì un medico: scattano i domiciliari

Sarebbe stato il protagonista di diversi episodi di violenza avvenuti tra Verona e provincia, tra i quali l'aggressione avvenuta nel mese di marzo ai danni di un medico di base di Bovolone, dove si era recato insieme alla moglie per un consulto. A carico del 29enne di origine tunisina, sposato con un'italiana, il gip del tribunale di Verona ha emesso in provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, che la mattina del 9 agosto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Bovolone.

Nell'episodio avvenuto in primavera, il medico, accusato di non essere sufficientemente disponibile, sarebbe stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, e costretto a rifugiarsi presso l’appartamento dei vicini. L'aggressore lo avrebbe comunque raggiunto anche lì e strattonato poi in cortile, dove lo avrebbe fatto cadere violentemente sulla gamba, procurandogli la rottura del tendine del quadricipite della gamba, giudicata guaribile in 22 giorni.

Altri episodi che avrebbero visto il 29enne protagonista sarebbero stati segnalati dai militari della Bassa e anche da altri organi di polizia alla Procura scaligera, che ha dunque richiesto l'emissione del provvedimento cautelare.