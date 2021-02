Polfer, occhi puntati sulla stazione di Legnago: controlli a tappeto venerdì sera

Venerdì sera il Compartimento Polizia Ferroviaria di Verona ha organizzato nella stazione di Legnago un servizio specifico di contrasto alla criminalità. Da qualche tempo lo scalo è tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine e per l'occasione sono stati impiegati gli della Polfer locale, con il supporto dei colleghi del Settore Operativo di Verona Porta Nuova.

Oltre alle persone che transitavano o sostavano in stazione, sono stati controllati tutti i treni in transito tra le 18 e le 21.30, la fascia oraria in cui principalmente si concentrano gli episodi di assembramento nei locali dello scalo , con disagi per i pendolari.

Nel complesso sono state identificate, in stazione e nella zona antistante, 29 persone di cui 15 di origine extracomunitaria e 7 con precedenti penali, 5 veicoli e presidiati gli arrivi e le partenze di 8 treni.

Era presente anche personale di Protezione Aziendale di R.F.I.

Resta costante l’attenzione per la delicata zona della stazione di Legnago da parte della Polizia Ferroviaria, che ha già programmato per le prossime settimane altri specifici servizi di controllo del territorio.