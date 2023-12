Scivola sul ghiaccio, 58enne veronese soccorso sull'Altopiano di Asiago

Un 58enne di Negrar è stato soccorso questo pomeriggio, 27 dicembre, sull'Altopiano di Asiago, nel Vicentino. L'uomo è scivolato sul ghiaccio e non è stato più in grado di proseguire l'escursione intrapresa con la moglie.

È stata la donna a dare l'allarme intorno alle 15 di oggi. E sono stati gli operatori del soccorso alpino di Asiago a recuperare l'escursionista infortunato. Come riportato da VicenzaToday, quattro volontari hanno individuato le coordinate del punto in cui si trovava la coppia ed hanno raggiunto con il fuoristrada Porta Manazzo. Da lì sono saliti in cresta lungo il sentiero che conduce a Cima Larici.

Per i soccorritori, l'uomo aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia e, con il supporto dei carabinieri forestali di Roana, gli hanno prestato le prime cure.

Imbarellato, il 58enne è stato trasportato insieme alla moglie fino ai mezzi che lo attendevano sulla mulattiera. La coppia è stata infine accompagnata alla macchina parcheggiata vicino al Rifugio Larici. I due, infatti, sono rientrati autonomamente.