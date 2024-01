Riscaldamento: i trucchi per avere una casa calda senza spese alle stelle

C'è poco da fare, quando le temperature si abbassano e magari fuori piove, non c'è niente di meglio che una casa calda. Ma siamo consapevoli che avere i termosifoni accesi fa lievitare il costo delle bollette. La domanda dunque è inevitabile: come stare al calduccio e risparmiare?

Utilizzare al meglio i termosifoni

La temperatura ideale da avere in casa è di circa 20° C sia per ridurre i consumi, che per avere benefici fisici.

I termosifoni vanno sicuramente tenuti sotto controllo. Per risparmiare bisogna:

Prima di accendere i termosifoni bisogna svuotare l'aria e togliere l'accumulo di polvere.

Pulire con cadenza periodica i vari elementi che compongono il termosifone

Evitare i cosiddetti "copri-termosifoni" che possono sembrare utili, ma che in realtà impediscono la libera circolazione dell'aria facendo aumentare i consumi

Controllare la percentuale di umidità che è presente nelle varie stanze, sfruttando magari i deumidificatori

Spegnere i termosifoni nelle stanze dove non si soggiorna

Se abbiamo delle stanze in cui non soggiorniamo spegnere alcuni termosifoni inutili fa risparmiare energiea e aumentare l’efficienza degli altri caloriferi della casa: il flusso d’acqua bollente destinato ai radiatori che abbiamo chiuso, sarà spostato verso gli elementi presenti negli ambienti più frequentati della casa, che saranno molto più caldi ed efficienti. Chiudere la valvola posta accanto a ogni termosifone per “spegnerlo” e impedire che entri in circolo acqua calda, questo piccolo trucchetto permette di risparmiare gas e di ridurre un po’ il costo della bolletta.

I pavimenti vanno sempre coperti

Il calore in casa tende a disperdersi facilmente e tra le cause ci sono anche i pavimenti soprattutto se non sono ben isolati. Per questo una soluzione semplice e di design è quella di utilizzare i tappeti, arrederanno casa, conserveranno il calore e permetteranno di avere i piedi sempre caldi.

Termostato intelligente

Ci sono tanti vantaggi nella scelta di un termostato intelligente, come ad esempio un netto risparmio energetico: infatti si può regolare la temperatura nelle singole stanze e non è poco per risparmiare. Infatti, ci sono ambenti della casa che non si vuole riscaldare perché poco vissuti e la possibilità di poter decidere se azionare o meno il riscaldamento in una determinata camera assicura una riduzione degli sprechi.

Pannello riflettente

Se vogliamo aumentare il calore senza alzare il termostato, una soluzione è quella di mettere dietro al termosifone un pannello riflettente, questo riduce le dispersioni verso l’esterno incanalando l’aria calda e aumentando il rendimento del calore.

Caldaia e pompa di calore

Se l'impianto è vecchio e supera i 15-20 anni, meglio cambiarlo e sostituirlo con uno a condensazione o a pompa di calore. In questo modo si avrà un impianto sicuro e si potranno sfruttare gli sgravi fiscali.

Spifferi da tenere sotto controllo

Individuare queste correnti d'aria è fondamentale se si vuole risparmiare. Le protezioni e le guarnizioni a porte, vetri e finestre sono utilissime per mantenere il calore in casa, con il vantaggio che poi l'isolamento termico sarà efficace anche nel periodo estivo, garantendo un piacevole fresco.

Sfruttare i raggi del sole

Un altro consiglio prezioso, quindi, è quello di approfittare del calore "gentilmente" messo a disposizione dal sole. L'apertura delle tapparelle oppure delle tende consente di ricevere in pieno i raggi solari e di riscaldare meglio la casa. Al tramonto, poi, le stesse tende possono essere usate come alternativa agli isolanti, trattenendo altro calore e agevolando il compito dei termosifoni.

Sostituire vetri e finestre

Se le finestre sono vecchie e lasciano passare il freddo possiamo risolvere il problema mettendo delle guarnizioni o sostituendo gli infissi. Nel caso in cui vogliamo ristrutturare casa possiamo anche optare per la creazione del cappotto termico alle pareti. In questo modo il riscaldamento non si disperde e si ha un risparmio in bolletta grazie anche agli incentivi per la ristrutturazione.

Riscaldamento a pavimento

Uno dei sistemi di riscaldamento più utilizzati, è formato da pannelli installati appunto a pavimento, che annullano l’ingombro. La caratteristica di questo tipo di riscaldamento è quello di essere efficiente anche a basse temperature grazie alle serpentine che irradiano il calore controllato attraverso un termostato installato in ogni ambiente. Questo tipo si riscaldamento permette di risparmiare fino al 25% rispetto ad un impianto tradizionale, solo se si tengono a mente alcune regole:

Deve essere sempre acceso : impiega un po’ di tempo per arrivare a regime, per questo va lasciato costantemente in funzione

: impiega un po’ di tempo per arrivare a regime, per questo va lasciato costantemente in funzione Deve avere una temperatura costante : idealmente dovrebbe oscillare tra 18 e 20°C per avere il giusto comfort

: idealmente dovrebbe oscillare tra 18 e 20°C per avere il giusto comfort Bisogna collegarlo a impianti che lavorano a basse temperature: i più indicati sono la caldaia a condensazione, la pompa di calore o una caldaia a pellet

Riscaldamento a battiscopa

Utilizzato al posto del tradizionale zoccolo, questo tipo di riscaldamento si sviluppa lungo tutto il perimetro della stanza. Facile da installare perché non ha bisogno di opere murarie, diffonde efficacemente il calore utilizzando al tempo stesso poca acqua negli impianti. Questa caratteristica permette al riscaldamento di adattarsi facilmente anche a quelli alimentati ad energia solare. Inoltre, ha il vantaggio di mantenere i muri asciutti e di diffondere uniformemente il calore, garantendo un risparmio rispetto ai sistemi tradizionali fino al 30%. Inoltre, il riscaldamento a battiscopa è silenzioso, perché l’aria si muove attraverso processi naturali.

Riscaldamento a soffitto

Con questo tipo di riscaldamento si utilizza la radiazione termica incidente che può essere di tipo diretto o indiretto. Questo vuol dire che invece di utilizzare la circolazione dell’aria, si sfrutta lo stesso principio del sole con temperature che arrivano ad un massimo di 40 gradi. Decidere di installare questo tipo di riscaldamento comporta dei vantaggi come:

Risparmio Energetico : come tutti gli impianti radianti, lavora a basse temperature che comportano un’elevata efficienza ed un risparmio energetico pari al 2%

: come tutti gli impianti radianti, lavora a basse temperature che comportano un’elevata efficienza ed un risparmio energetico pari al 2% Assenza di muffe : il funzionamento a irraggiamento genera poca umidità

: il funzionamento a irraggiamento genera poca umidità Temperatura uniforme : la distribuzione del calore nella stanza è omogenea anche nei casi in cui ci sono soffitti molto alti.

: la distribuzione del calore nella stanza è omogenea anche nei casi in cui ci sono soffitti molto alti. Impianto versatile: basandosi sulle basse temperature, si può abbinare a pompe di calore e a tutte le soluzioni rinnovabili

Anche se sul lungo periodo assicura un buon risparmio, i costi di installazione sono alti, senza dimenticare che c’è bisogno di una ristrutturazione importante e che il raffreddamento è più lento rispetto ad un impianto tradizionale.

