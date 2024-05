Classifica: quanto ci costano gli elettrodomestici e quali consumano di più

Quanto incide l'utilizzo quotidiano di elettrodomestici come TV, frigorifero e lavastoviglie sulla nostra bolletta elettrica? Qual è il consumo energetico di un asciugacapelli, di un boliler, o quanto ci costa utilizzare contemporaneamente lavatrice e asciugatrice? E qual è il costo di tenere il forno acceso per un'ora? Altroconsumo ha quantificato l'impatto economico degli apparecchi elettrici in una giornata tipo. Il risultato? Un costo giornaliero superiore a 7,70 euro, che si traduce in una spesa mensile di oltre 230 euro, dedicata esclusivamente al funzionamento degli elettrodomestici domestici.

Consumo degli elettrodomestici

Analizzando il costo energetico degli elettrodomestici più comuni, basandoci su un prezzo dell'energia di 0,25 euro per kWh, emerge un quadro interessante:

Lavatrice: Un ciclo completo, compresa l'asciugatura, può costare circa 1,27 euro.

Lavastoviglie: Utilizzando il programma "auto", il costo si aggira intorno ai 25 centesimi.

Asciugatrice: A seconda del modello, il costo per ciclo varia significativamente, ma può essere stimato in media intorno a 1,27 euro.

Climatizzatore a pompa di calore: Per 4 ore di funzionamento, il costo è di circa 0,75 euro.

Boiler elettrico: Una doccia di 10 minuti ha un costo energetico di 0,5 euro.

Asciugacapelli: 15 minuti di utilizzo alla massima potenza costano 10 centesimi.

Termoventilatore: Mezz'ora di utilizzo comporta una spesa di 25 centesimi.

Forno ventilato: Un'ora di utilizzo a 180 gradi costa 0,55 euro.

Piano a induzione: Un'ora di utilizzo ha un costo di 20 centesimi, quindi due ore costano 40 centesimi.

Carichi fantasma: Dispositivi elettronici in standby per un'intera giornata possono costare circa 25 centesimi.

Costo degli elettrodomestici al giorno

Immaginiamo allora una giornata di intenso uso degli elettrodomestici che abbiamo a casa. Uno scenario che non si distanzia però tanto dal normale uso quotidiano.

Considerando ovviamente che elettrodomestici sempre accesi come il frigo e dispositivi come il router wifi rimangono accesi e connessi alla rete per 24 ore, iniziamo a contare 15 centesimi per il router e 0,45 euro per il frigorifero.

Se la giornata è freschina possiamo immaginare di accendere il climatizzatore a pompa di calore per 4 ore (con un costo di altri 0,75 euro).

Se abbiamo a casa una lavasciuga e decidiamo di fare un programma cotone più un programma asciugatura, dobbiamo considerare di spendere 1.27 euro.

Se vogliamo lavare i piatti con il programma "auto" della lavastoviglie, dobbiamo aggiungere altri 25 centesimi.

E' il momento di fare una doccia: se abbiamo il boiler elettrico per scaldare l'acqua, una doccia di 10 minuti ci costa 0,5 euro, mentre un quarto d'ora di utilizzo del phon alla massima potenza ci arriva a costare 10 centesimi.

Se prima della doccia decidiamo anche di scaldare il bagno con un termoventilatore per una mezz'oretta dobbiamo mettere da parte altri 25 centesimi.

E poi ci sono pranzo e cena: immaginiamo di usare una volta il forno ventilato per 1 ora a 180 gradi (0,55 euro), e due volte il piano a induzione per 1 ora ognuna delle due volte (0,4 euro in tutto).

Chiudiamo poi aggiungendo i cosiddetti "carichi fantasma", ovvero dispositivi elettrici ed elettronici che rimangono perennemente collegati alla rete elettrica anche quando non vengono usati (come tv, decoder, smart speaker...): per un'intera giornata spenderemo circa 25 centesimi.

Alla fine di questa nostra giornata tipo abbiamo speso ben 2,90 euro. Va da sé che ci sono elettrodomestici (come ad esempio il climatizzatore o la lavatrice) che in genere non vengono utilizzati tutti i giorni, ma se ipoteticamente si utilizzassero davvero ogni giorno tutti questi apparecchi, si arriverebbe a spendere oltre 230 euro al mese.

Fonte: Altroconsumo