A Verona la nuova scoperta contro il cancro al pancreas, anche Zaia si complimenta: «Un nuovo successo veneto apre il 2024»

«Il nuovo anno si apre per la scienza medica veneta con un successo, il primo di cui si viene a sapere nel 2024, che riempie di orgoglio e di speranza nella lotta a un tumore ancora difficile da combattere come quello al pancreas». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, complimentandosi con i ricercatori dell’Università di Verona, che hanno identificato un nuovo bersaglio terapeutico, l’autotaxina, come possibile responsabile della resistenza delle cellule tumorali ai trattamenti chemioterapici.

«Mi complimento, - ha quindi aggiunto il governatore Zaia - in particolare con l’ateneo veronese e con il gruppo di ricerca diretto da Davide Melisi, docente di oncologia medica dell'università di Verona e responsabile dell'unità di Terapie sperimentali dell'azienda ospedaliera universitaria».

Il presidente del Veneto ha infine sottolineato: «La pubblicazione su Cancer Research testimonia l’elevata qualità scientifica e l’innovatività della scoperta. È l’ennesimo risultato - ha concluso Zaia - che arriva grazie all’impegno di tutto il mondo della ricerca veneta, verso il quale siamo grati e orgogliosi».