Tra visite guidate ed aperture speciali, sarà un fine settimana ricchissimo nei musei civici di Verona a Pasqua e Pasquetta

È tutto pronto nei Musei civici veronesi per accogliere in numerosi turisti e visitatori attesi in città nel prossimo lungo fine settimana pasquale. Per l’occasione, secondo quanto annunciato dal Comune di Verona, nella domenica di Pasqua 9 aprile, tutti gli spazi espositivi saranno aperti, mentre lunedì 10 aprile sarà garantito l’accesso straordinario della Casa di Giulietta, dell’Anfiteatro Arena e del Museo di Castelvecchio.

Ingresso alla Casa di Giulietta dal Teatro Nuovo

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile si accederà dai due ingressi in piazza Navona che vengono riservati, uno preferenziale alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro ai visitatori senza biglietto. Per visitare la Casa museo e accedere al balcone è sempre necessario prenotare online il proprio ingresso e acquistare il biglietto su museiverona.com.

Per visitare solo il cortile, chiariscono ancora dal Comune di Verona, non è necessario acquistare il biglietto e prenotare online. Tuttavia, si dovrà comunque mettersi in coda nella fila riservata all'ingresso libero contingentato.

Visite guidate di primavera

Altri appuntamenti in programma con le visite guidate di primavera a partire già da giovedì 6 aprile, alle ore 11, all’Anfiteatro Arena e alle ore 15 al Museo di Castelvecchio. Si replica quindi venerdì 7 aprile alle ore 15 al Museo di Castelvecchio, il sabato 8 aprile alle ore 11 all’Anfiteatro Arena. E ancora, il lunedì 10 aprile alle ore 9.30 alla Casa di Giulietta, alle ore 11 all’Anfiteatro Arena e, infine, alle ore 15 al Museo di Castelvecchio.

La visita guidata dura un'ora. Posti limitati. Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso, da corrispondere secondo tariffe vigenti. Informazioni sul sito dei Musei civici.