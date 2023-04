L'ingresso alla Casa di Giulietta torna al Teatro Nuovo a Pasqua e per le altre festività di aprile e maggio

«L’ingresso al Cortile e alla Casa di Giulietta torna dal Teatro Nuovo, in piazzetta Navona». Lo ha annunciato il Comune di Verona in una nota che spiega come in occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del primo maggio, per «garantire la migliore e più sicura gestione dei forti flussi turistici previsti in città», sia stato dunque «programmato dall’amministrazione un cambio di accesso, replicando quello già sperimentato con successo a dicembre 2022 e a gennaio e febbraio di quest’anno». Sempre in base a ciò che viene riferito da Palazzo Barbieri, la direzione del Teatro Nuovo avrebbe «già espresso la propria disponibilità a collaborare assicurando l’ingresso nei giorni dall’8 al 10 aprile, dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio».

Il Comune di Verona ha poi specificato che «non è stato possibile anticipare il tutto per il Vinitaly». Ciò poiché, come già comunicato dall’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi al termine del Comitato sicurezza e ordine pubblico del 28 marzo, «il passaggio dal Teatro Nuovo non è infatti possibile, opzionato da un anno per uno dei numerosi eventi che si terranno in città dal 2 al 5 aprile». L’area di via Cappello, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, «sarà quindi attentamente monitorata, anche con le telecamere, per tenere sotto controllo l’afflusso di visitatori e garantire la migliore gestione degli accessi e delle uscite».

In merito a queste novità è intervenuta l’assessora alla cultura Marta Ugolini: «Il Comune, con l’interessamento delle direzioni Musei civici, polizia locale, Iat e traffico è già al lavoro per garantire la migliore fruizione del sito nei giorni di massimo afflusso. Stiamo ultimando l’iter amministrativo, con l’inoltro della domanda di autorizzazione alla Soprintendenza Abap. Il nostro obiettivo resta quello di consolidare questa modalità di accesso attraverso una gestione definitiva, realizzata in accordo e con la disponibilità del Teatro Nuovo».

Al riguardo si è poi espressa anche l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi: «Nei prossimi giorni e anche nelle successive settimane avremo un importante flusso di turisti e metteremo in campo tutte le forze a disposizione per consentire una migliore fruizione dei luoghi. Il cortile di Giulietta resta un punto di massima attenzione. Nei giorni del Vinitaly non sarà possibile usufruire dell’ingresso del teatro. Sarà invece accessibile nei giorni di maggiore affluenza da qui al ponte del 1° maggio. L’urgenza dell’impiego della polizia locale - ha ribadito in conclusione l'ass. Zivelonghi - e il coordinamento delle forze dell’ordine, se necessario, è già stato portato all’attenzione del prefetto durante il tavolo del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico tenutosi questa settimana e appositamente dedicato alla gestione degli aspetti connessi al Vinitaly».