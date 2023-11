Grande entusiasmo per l'annuncio della visita di Papa Francesco a Verona, Zaia: «Lo aspettiamo a braccia aperte»

Nella giornata di ieri, sabato 25 novembre, il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, ha annunciato che Papa Francesco verrà in visita alla Chiesa di Verona il prossimo sabato 18 maggio 2024. «Egli ha accolto l’invito a incontrare la Chiesa di San Zeno e la nostra città, - ha spiegato ieri il vescovo Pompili - che proprio il Papa ha definito "crocevia di popoli" e dunque spazio adatto al confronto e al dialogo».

Come ricordato dallo stesso vescovo di Verona, la data della visita del Papa, la prima in Veneto, sarà la vigilia di Pentecoste e cadrà inoltre a pochi giorni dalla festa del patrono del capoluogo scaligero, ovvero San Zeno che ricorre appunto il 21 maggio e di cui si celebreranno i 1.650 anni dalla morte. La notizia della futura visita a Verona da parte di Papa Francesco ha subito suscitato grande entusiasmo nella cittadinanza, ma non solo.

Ad intervenire nelle scorse con una nota ufficiale di felicitazioni, è stato infatti anche il governatore del Veneto Luca Zaia: «Aspettiamo a braccia aperte Papa Francesco a Verona, nella sua prima visita in Veneto. - ha dichiarato Zaia - Sarà l’occasione per accoglierlo nella nostra terra che gli è molto vicina. Sarà un momento storico, che ci riempie di orgoglio, in cui tutta la comunità veneta saprà dimostrare la propria vicinanza e il proprio affetto al Pontefice».

Con queste parole, dunque, il presidente Luca Zaia ha espresso la felicità della Regione Veneto per la notizia annunciata sabato mattina dal vescovo di Verona, Domenico Pompili. Papa Bergoglio, dunque, il 18 maggio del prossimo anno parteciperà a una grande manifestazione per la pace in programma all’Arena di Verona, con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. «Ringrazio il vescovo di Verona Domenico Pompili per questa notizia che ci riempie di gioia. - ha infine concluso il governatore Luca Zaia - La visita del Santo Padre in Veneto lascerà un ricordo indelebile».