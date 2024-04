L'attacco iraniano contro Israele aveva portato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad annullare la sua visita in Fiera per Vinitaly prevista per lunedì 15 aprile.

Nella tarda serata di domenica, giorno inaugurale di Vinitaly, è invece arrivato l'annuncio che la premier ci sarà. Il suo arrivo è atteso per le 11.