Vinitaly 2024, piano viabilità rafforzato: mille posti auto al parcheggio Adigeo

Si potenzia il piano viabilità per Vinitaly 2024. A disposizione dei visitatori che nei prossimi giorni si recheranno in fiera ci sono infatti gli ulteriori 1000 posti auto gratis del parcheggio esterno al centro commerciale Adigeo con ingresso da via Cagnoli.

Da domenica 14 a mercoledì 17 aprile i visitatori provenienti dal casello di Verona Sud potranno parcheggiare nell'area gratuitamente e raggiungere in pochi minuti i padiglioni fieristici grazie ai bus navetta gratuiti di ATV (linea H parcheggio Adigeo -Via Cagnoli, Fiera viale dell’Agricoltura, dalle 8.30 alle 20 con frequenza 20 minuti).

Complessivamente sono circa 12.000 i posti auto messi a disposizione nei 4 giorni di Vinitaly, con un impiego giornaliero di 130 agenti della polizia locale di Verona, e i rinforzi provenienti da Trento, Vicenda e Padova.

Viene così rafforzato il piano comprendente tutti i servizi messi a disposizione attraverso il coordinamento e la collaborazione tra Comune e Veronafiere, insieme al settore Mobilità e Traffico comunale, Polizia locale, Autostrada Brescia-Padova, Autobrennero e ATV e Unione Radiotaxi Verona, per garantire un flusso il più controllato possibile da e per il quartiere fieristico e Verona Sud.

Parcheggi visitatori

A disposizione ci sono i parcheggi gratuiti allo Stadio, alla Genovesa, nell’area di Adigeo e e quello a pagamento P3 ex Mercato Ortofrutticolo.

Parcheggi espositori

L’accesso ai parcheggi P1, P2, P4, P7, P9è riservato in via prioritaria agli espositori muniti di regolare permesso. Dopo le ore 12, i parcheggi P1, P4 e P7 possono essere utilizzati a pagamento (15 € al giorno) anche dai visitatori, fino ad esaurimento dei posti.

Parcheggi per bus turistici e camper

I bus turistici e i camper possono posteggiare ai parcheggi dello Stadio; i bus provenienti dal casello di Verona Sud possono utilizzare anche il parcheggio P1-Scalo ferroviario (45 €). I camper provenienti dal casello di Verona Sud possono utilizzare anche i parcheggi P1-Scalo ferroviario, P4 e P7 (30 €) e anche l’area attrezzata “Camping Verona Village”, in via Forte Tomba 44 (tel. 045/2050660; mail. info@campingverona.com) -

Trasporti pubblici

Per raggiungere la Fiera e muoversi agevolmente in centro durante i giorni di Vinitaly, ATV-Azienda Trasporti Verona mette a disposizione la rete delle proprie linee urbane, diurne e serali.

Il quartiere fieristico è servito dalle linee regolari di trasporto pubblico:

Feriali diurne

61 (viale del Lavoro)

23-24-73 (stradone S.Lucia/via Roveggia)

Festive

91 e 98 (stradone S.Lucia/via Roveggia)

Il biglietto (tariffa urbana 1,50 €) è comodamente acquistabile dal proprio smartphone grazie alla app di ATV Ticket Bus Verona; si può anche acquistarlo a bordo del bus, con carta credito al prezzo di 2 euro.

Linee attive fino alle 24

Per i visitatori del fuori salone Vinitaly and the City è utile sapere che le corse delle linee diurne sono operative fino alle 21, mentre tutte le linee serali fino alle 24.

Bus navetta gratuiti

Oltre alle linee urbane, Atv, in collaborazione con Veronafiere, allestisce nei giorni di manifestazione un servizio gratuito di bus navetta che collega con la Fiera i principali parcheggi scambiatori, l’aeroporto Valerio Catullo e la Stazione di Porta Nuova. Per il pubblico di Vinitaly and the City, fino alle ore 20, è disponibile la linea A di collegamento il centro storico (piazza Bra).

Linea A, piazza Bra – Fiera (via Scopoli): orario 7.30-20; frequenza 20 minuti

Linea B, stazione Verona Porta Nuova – Fiera (viale dell’Agricoltura): orario 8.30-20.30; frequenza 15 minuti

Linea C, parcheggi Stadio – Fiera (viale dell’Agricoltura): orario 8.30-20; frequenza 15 minuti

Linea G: parcheggio Genovesa – Fiera (via Belgio): orario 6-21; frequenza 15 minuti

Linea H: parcheggio Adigeo (via Cagnoli): orario 8.30-20; frequenza 20 minuti

Aerobus: Aeroporto Catullo – Fiera (via Scopoli): orario 8-20; frequenza 60 minuti