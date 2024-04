In occasione di Vinitaly and the city un fine settimana con iniziative e agevolazioni speciali nei musei civici di Verona

Dal 12 al 15 aprile torna nel cuore di Verona l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly con incontri, eventi, accessi e visite guidate gratuite ai Musei civici. A tutti i partecipanti all’evento, che acquisteranno un Carnet degustazioni (modalità di acquisto sul sito www.vinitaly.com/eventi/ vinitaly-and-the-city/ ticketing-vinitaly-and-the- city/) sarà data l’opportunità nel fine settimana di vivere uno speciale circuito esperienziale di visita all’interno dei Musei civici veronesi, con Token appositamente dedicati e scontistiche di accesso.

«Con queste iniziative, organizzate dai Musei Civici appositamente per Vinitaly and the City – spiega l’assessora alla Cultura Marta Ugolini – intendiamo rivolgere ai wine lovers un assaggio delle bellezze artistiche presenti nei musei pubblici cittadini. Siamo ben lieti che la proposta del Comune di Verona si complementi con quella di realtà museali e monumentali pubbliche e private, per offrire esperienze culturali nella città Unesco, patrimonio dell'umanità e per incoraggiare successive visite, più approfondite e consapevoli».

Sabato 13 e domenica 14 aprile

Fra le iniziative collegate alla manifestazione, riconosciute ai partecipanti, la gratuità d’ingresso alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta e l’accesso ridotto al Museo di Castelvecchio e al Museo Archeologico al Teatro Romano.

Token esperienza

Al Museo di Castelvecchio e nel cortile, allo Scavo archeologico di San Martino in Acquaro. Sabato e domeniche alle 15.30, opportunità di visita a Castelvecchio con il Token esperienza “Castelvecchio e Vinitaly and the City: fiasche d’arte e di vino”, che propone un percorso alla scoperta di due “Ospiti in Galleria”, il dipinto Fiori in una fiasca impagliata del Maestro della fiasca di Forlì e la scultura in vetro Groviglio, di Lilla Tabasso, allestiti alla Galleria delle Sculture del Musei di Castelvecchio. Una speciale esposizione, di recente allestimento, che ponendole in dialogo tra loro due opere appartenenti a linguaggi artistici e periodi storici differenti.

La fiasca - dipinto seicentesco del Maestro della fiasca di Forlì - che accoglie il mazzo di fiori nell'opera pittorica e il vetro di Murano, che è la materia prima generatrice del bouquet aggrovigliato - scultura del 2021 dell’artista designer e biologa Lilla Tabasso -, rappresentano due elementi di chiaro rimando al mondo del vino, la bottiglia e il calice. Tutte le informazioni sul sito del Musei civici.

Alle 16.30, al cortile di Castelvecchio, è proposto il Token esperienza “S. Martino and The City: tra archeologia e vino”, che mostra al pubblico lo scavo archeologico in corso, un’opportunità per ricostruire uno spaccato storico-sociale della città.

Gli esperti, grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Verona, la Direzione dei Musei Civici di Verona e il Politecnico di Milano, guideranno cittadini e turisti alla scoperta dell’avvincente storia che si cela dietro la figura di S. Martino, ritenuto protettore di osti, viticoltori e viaggiatori, attraversando la tradizione popolare e agricola.

Un’occasione per valorizzare il sito e approfondire la conoscenza del contesto urbano, attraverso le acquisizioni della campagna di scavo dell’omonima originaria chiesa condotta con il coinvolgimento di studenti, dottorandi e docenti dell’Università di Verona.

Il percorso si conclude con un momento di degustazione di vini selezionati appositamente da produttori del territorio veronese e osti della città. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria didattica dei Musei civici allo 045 8036353 o alla mail: segreteriadidattica@comune.verona.it.

Alla Galleria d’Arte Moderna – GAM

Sabato 13 e domenica 14 aprile, a partire dalle 16, nella sala Scacchi sono proposti due assaggi di lettura, con la presentazione dei libri: Esercizi spirituali per bevitori di vino di Angelo Peretti e Il grande racconto del vino italiano – Territori, storie e protagonisti di Joe Bastianich e Tiziano Gaia. Ogni incontro avrà la durata di circa un’ora.