Vigili del fuoco veronesi, carenza di personale acuita dall'obbligo di Green Pass

La carenza di personale tra i vigili del fuoco di Verona è un problema che è stato più volte segnalato e che purtroppo non è stato ancora risolto. I numeri, infatti, mostrano una provincia con organici in sofferenza sia se la si paragona con gli altri territori del Veneto, sia se il confronto è con province italiane simili per popolazione e per estensione territoriale. Una sofferenza che in questi ultimi giorni si è fatta sentire ancora di più per le assenze di quel personale operativo sprovvisto di Green Pass oppure impegnato negli indispensabili corsi di formazione professionale. «Le sedi distaccate veronesi sono poche ed hanno un organico al minimo - ha segnalato il coordinamento dei vigili del fuoco della Fp Cgil di Verona - E la sede centrale è pressoché costantemente ridotta a 15 unità per molti giorni e senza una reale prospettiva di miglioramento della situazione per le prossime settimane». Numeri inferiori rispetto agli standard della provincia scaligera immaginati dal sindacato, secondo cui nella sede centrale ci dovrebbero essere almeno 18 unità «rammentando che la pianta organica, già sottodimensionata, dovrebbe essere di 31 o 33 unità per turno e con dei minimi di 20 o 22 unità per garantire tempi utili di intervento».

I pompieri della Fp Cgil di Verona hanno inoltre ribadito la necessità di «un progetto di prossimità che preveda di arrivare, in tempi brevi, all'apertura di due distaccamenti permanenti, a servizio delle aree del Villafranchese e della Valpolicella.

«Per questo - conclude la nota del sindacato - siamo a chiedere alle istituzioni un'assunzione di responsabilità e una reale presa in carico delle difficoltà che, giorno e notte, vivono i professionisti del soccorso operanti nella realtà veronese».