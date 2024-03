Giustizia e pace, la Via Crucis in Arena il 29 marzo: aprono le prenotazioni dei biglietti gratuiti

La Diocesi di Verona ha annunciato che domani, mercoledì 13 marzo, si apriranno le prenotazioni per uno degli eventi più significativi dell'anno nella città scaligera. Dopo il significativo successo dello scorso anno, la Via Crucis all'Arena di Verona farà il suo ritorno venerdì 29 marzo alle ore 20.45. L'anfiteatro scaligero si trasformerà dunque in un palcoscenico straordinario, ospitando il racconto ispirato alla vita di Cristo, così come narrato nei Vangeli, trasmettendo un potente messaggio di pace e giustizia.

La rappresentazione si preannuncia come una coinvolgente anticipazione dei temi che saranno poi anche al centro della visita di Papa Francesco a Verona, prevista per il prossimo 18 maggio 2024. La visita del pontefice ha come orizzonte la visione futura espressa dal salmista, "Giustizia e Pace si baceranno", proponendo un auspicio di armonia e fratellanza.

L'organizzazione dell'iniziativa è frutto della collaborazione tra la Chiesa di Verona, il Comune di Verona e Fondazione Arena. In base a quanto annunciato dalla Diocesi scaligera, a partire da mercoledì 13 marzo, i biglietti gratuiti per partecipare a questo emozionante appuntamento saranno resi disponibili per la prenotazione attraverso il sito ufficiale della Chiesa di Verona: chiesadiverona.it.