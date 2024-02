Torna Verona in Love: dai Subsonica a Francesco Sole e poi volontariato, artigianato creativo, incontri e buon cibo

Dal 9 al 14 febbraio 2024 torna una nuova edizione di Verona in Love che anche quest’anno vedrà coinvolte le bellissime location di Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale e Loggia di Fra Giocondo. Altre iniziative, invece, coinvolgeranno i musei civici, i teatri, le biblioteche e i luoghi di interesse della città di Verona per una sei giorni all’insegna della cultura e dell’amore. Verona in Love vuole celebrare il sentimento più nobile tra tutti in maniera trasversale per declinarlo in ambito artistico, creativo, esperienziale e culturale. Gli eventi musicali, i talk e l’immancabile market a forma di cuore impreziosiranno Piazza dei Signori dove sarà ospitato il main stage dell’evento.

La Loggia di Fra Giocondo ospiterà le associazioni di volontariato del territorio che coadiuvate dal CSV, il Centro di Servizio per il volontariato di Verona, daranno testimonianza della propria idea di amore verso gli altri. «Siamo lieti di sostenere anche quest’anno la manifestazione, che rinnova attenzione all’inclusione, alla diversità e al volontariato. Sono temi che coltiviamo quotidianamente in azienda, con politiche dedicate e la partecipazione attiva dei nostri collaboratori», ha dichiarato Sabrina De Camillis responsabile di Affari istituzionali e comunicazione di GSK Italia, che, per l’occasione, ha contribuito a rendere accessibile la Loggia di Fra’ Giocondo supportando la realizzazione della rampa d’accesso alla stessa.

L’artigianato creativo di Ama Eventi Creativi impreziosiranno invece le piazze di Cortile del Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale dal 9 all’11 febbraio. Qui, avranno luogo anche due tra i più iconici momenti del Verona in Love: il lancio dei messaggi d’amore e il bacio da cinema. Un evento composito e trasversale che abbraccia la città di Verona esaltando l’amore come sua cifra stilistica e narrativa facendo dell’amore il canale preferenziale per parlare di arte, musica, cultura, società e quotidiano, nell’idea che sia necessario dare forma alle passioni, raccontarle, portarle in scena, per rendere la narrazione sull’amore e l’amore stesso memorabile.

Il programma

Venerdì 9 febbraio

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

Si parte alle ore 13 con l’apertura dell’immancabile market a forma di cuore dedicato ai gusti, ai profumi e alle manifestazioni dell’amore con prodotti selezionati ad hoc, tematici e di qualità. Particolare interesse è riservato alle eccellenze enogastronomiche del territorio in programma per tutti i giorni della manifestazione, dal 9 al 14 febbraio.

Alle ore 18.30, in concomitanza con il venerdì gnocolar, il Papà del Gnoco saluterà il pubblico di Verona in Love inaugurando la nuova edizione dell’evento. A seguire lo showcooking The Taste of Love, una rappresentazione goliardica della più autentica tradizione culinaria veronese che si lega all’iconica giornata del venerdì gnocolar. Ospite della serata lo chef Giulio Montresor della Federazione Cuochi Scaligeri, docente formatore e responsabile del settore ristorazione presso Enaip Veneto, sede di Isola della Scala. Condurrà lo showcooking Il Bifido con i suoi divertenti personaggi. Sul palco anche la musica e il folklore de La Contrada Lorì che accompagnerà il pubblico di Verona in Love in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni.

Alle 19.30 sul palco, anche la premiazione del concorso Riflessi d’amore, che premierà la migliore vetrina commerciale del centro di Verona allestita per San Valentino in collaborazione con Confcommercio Verona, Corporazione esercenti Centro Storico e Confesercenti Verona.

La Loggia Di Fra’ Giocondo e l’amore volontario

Dopo il successo dello scorso anno ritorna la sezione dedicata al volontariato con le associazioni del territorio che, coadiuvate dal CSV, il Centro di Servizio per il volontariato di Verona, daranno testimonianza della propria idea di amore verso gli altri nella suggestiva Loggia di Fra’ Giocondo.

L’amore volontario sarà protagonista con talk, attività, testimonianze che avranno come obiettivo creare un legame solidale nella comunità veronese coinvolgendo attivamente il pubblico con laboratori e appuntamenti dedicati. Le associazioni che quest’anno troveranno spazio nei giorni dell’evento sono: DBA Italia, Limen, D-Hub, Ado, Fondazione Fevoss Santa Toscana, Fondazione Veronesi, SloWerona, Telethon, Progetto Natura Verona Lago, ProgettoMondo, Fondazione Duccio Cipriani Avena, Una Vita a Colori, Pianeta Milk, ACAT.

Cortile del Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale: creazioni artigianali Fatte con Amore

In partenza dalle 13 le creazioni artigianali e originali del Fatto con Amore arrivano al Verona in Love con Ama Eventi Creativi, l’associazione formata da oltre quaranta creativi che amano creare a mano, con passione e con una grande attenzione al riciclo creativo sostenendo le arti creative come momento di condivisione sociale. In programma dal 9 all’11 febbraio.

Sabato 10 febbraio

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

Alle ore 11, l’amore per la sostenibilità e l’ambiente saranno i protagonisti della mattinata dedicata ai partecipanti del concorso Ti Racconto un Albero, nato con l’intento di far realizzare, con materiali di riciclo e di scarto, un’opera creativa rappresentante un albero natalizio per raccontarne la storia.

La terza edizione del concorso promosso dal Consiglio di Bacino Verona Nord e Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, in collaborazione con Serit, è stata incentrata sulla narrazione come canale mediante il quale indirizzare i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei 58 comuni facenti parte del Consiglio Verona Nord alla condivisione e all’apprendimento esperienziale attraverso l’ideazione di una storia coinvolgente che veda l’albero sostenibile realizzato, protagonista.

In uno spettacolo dedicato ai più piccoli e ai loro genitori, impreziosito da animazione e momenti di approfondimento e divertimento con il mimo Pass Pass e Renato lo Scienziato, avverranno le premiazioni delle opere che meglio avranno raccontato con una forma narrativa e uno storytelling efficace l’albero sostenibile ideato.

Alle 15.15 spazio alla danza dei ballerini Elisa Cipriani e Luca Condello che si esibiranno in un passo a due sulle note di My Way, l’interpretazione attraverso la danza di una grande voce. La coreografia, in stile neoclassico, descrive l’intimità di una coppia unita sulla scena e nella vita che vede nella propria arte una scelta, una vocazione e la vera espressione di sé.

Sempre sabato 10 febbraio spazio all’attesa novità di questa edizione: la sezione Amore a 4 zampe, un’iniziativa del cuore voluta in collaborazione con ENPA -Sezione di Verona dedicata ai nostri amici animali per sensibilizzare le adozioni dei cani abbandonati o che hanno subito maltrattamenti. Durante la giornata ENPA- Sezione di Verona sarà presente con uno stand informativo e alle 15:30 salirà sul palco per raccontare le storie di alcuni amici a 4 zampe.

Alle ore 16.30 torna sul palco il Corodoro, il coro di voci bianche formato da circa cinquanta bambini e bambine dei comuni del basso veronese, nato nell’ottobre 2021 per volontà dell’Associazione Nel Segno di Anna e di Leonardo Maria Frattini.

Rose, sera di arte e spettacolo per celebrare la forza delle donne - Torna sul palco principale di Verona in Love, uno spettacolo di arte e testimonianze per sensibilizzare e mostrare esempi positivi di donne che, con grande forza di volontà, sono riuscite a farsi strada in mondi considerati in precedenza prettamente maschili. Si parte alle 18 con i saluti istituzionali del Comune di Verona con l’assessora Marta Ugolini, e della Polizia di Stato nella persona della portavoce del Questore dott.ssa Elisabetta Accardo. La serata proseguirà poi con le testimonianze di donne speciali che con il loro impegno sono diventate esempio e guida per progetti importanti: Erica Diana per le Pink Ambassador, donne che dopo avere affrontato un tumore tipicamente femminile hanno accettato la sfida lanciata da Fondazione Umberto Veronesi di allenarsi con tenacia per sei mesi con l’obiettivo di arrivare a correre 21Km, la distanza di una mezza maratona per parlare, così, di coraggio, ricerca e prevenzione; Mary Wieder e Sophie de Cock di Verona Professional Women Network, un’associazione non-profit che ha l’obiettivo di creare un network per unire le donne professioniste di Verona in modo da supportarsi nello sviluppo professionale e creare di un dialogo sulla diversità, sull’uguaglianza di genere e sull’equilibro fra lavoro e vita personale e Scilla Cattafesta, ex ballerina della Fondazione Arena, del Theatre du Capitole di Toulouse del Teatro alla Scala.

Alle 18.30, Rose si apre alla letteratura con il primo degli incontri letterari Parole d’amore organizzati con Feltrinelli Librerie che vedrà come ospite la scrittrice Licia Troisi, la regina del fantasy italiano, che in un’intervista guidata dalla giornalista Marianna Peluso racconterà la sua esperienza e il suo approdo alla letteratura gialla presentando il suo ultimo romanzo La luce delle stelle (Marsilio), una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere complicati misteri.

Alle 19.30 si esplorerà la comicità e l’irriverenza femminile con uno spettacolo di stand up comedy con protagoniste Elena Agugiano e Sofia Gottardi.

Dalle 20.30, per concludere, un coinvolgente dj set della dj Laura Marcellini.

La Loggia Di Fra’ Giocondo e l’amore per gli altri

Ad inaugurare i talk delle associazioni arriva alle ore 11 un interessante talk dell’associazione SloWerona in collaborazione con ONAV sul tema del marketing del vino.

Alle 13.30, spazio all’associazione Telethon.

Alle ore 14 il talk di presentazione dell’associazione Progetto Natura Verona Lago.

Alle ore 14.30 il talk di SloWerona in collaborazione con ONAV: Turismo slow come leva strategia per le imprese.

Nel pomeriggio, alle 17.30, spazio all’associazione Limen che presenterà i propri progetti e attività.

Cortile del Mercato Vecchio

Continua il mercatino dell’artigianato creativo del Fatto con Amore.

Alle ore 16 al via uno dei momenti più attesi del Verona in Love: Il lancio dei Messaggi d’Amore: un momento corale e suggestivo in cui poter lasciare una dedica speciale, affidando al vento le proprie speranze e desideri legati a palloncini biodegradabili a forma di cuore. Al più bello una coppia di bottiglie di Vino Love offerta da Fattoria Il Vivaio.

Domenica 11 febbraio

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

La giornata parte con la carica delle Pink Ambassador e con una lezione di Zumba a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi a cura di Stefania Vasciarelli.

Alle ore 11.30 il secondo appuntamento di Parole d’amore, il ciclo di incontri letterari curato da Feltrinelli Librerie. Ospite il filosofo e scrittore Marcello Veneziani che presenterà il suo ultimo libro L'amore necessario. La forza che muove il mondo (Marsilio) nel quale percorre i nove gradi dell’amore che animano la vita, la coppia, la famiglia, la patria, il mondo, la sapienza, il destino, la ricerca di Dio e della verità e riflette sul posto che ha l’amore nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. Interviene Lorena Carella.

Alle 14.30 arriva sul palco il gioco con musica e palloncini dedicato ai più piccoli a cura dell’associazione Una vita a colori.

Alle 15.30 un romantico passo a due con i ballerini professionisti Elisa Cipriani e Luca Condello che si esibiranno nel passo a due di Romeo e Giulietta sulle note di Nino Rota, una coreografia che racconta il primo incontro di Giulietta e Romeo con freschezza e stupore.

A partire dalle 16 al via la premiazione del concorso dedicato ai cantautori Premio Arte d’Amore, nato da un’idea di Studioventisette e organizzato in collaborazione con Doc Servizi e Doc Live, con il supporto di FreecomHub e B40 Iperstudio. Durante la serata sarà decretato il brano vincitore della quinta edizione che si aggiudicherà la produzione, una giornata nello studio di registrazione B40 Iperstudio, il contratto editoriale del brano d’amore proposto, la distribuzione sulle piattaforme digitali e la consulenza manageriale. Ospite sul palco la cantautrice Milena Mingotti, vincitrice del premio Bruno Lauzi e del Premio Nuovo Imaie al Mei 2023 di Faenza.

Alle 18 spazio anche alle performance danzanti della sezione I Love Dancing e ai workshop a tema come quello proposto dalla scuola di ballo Arthur Murray di Verona. Domenica 11 febbraio a partire dalle 15.30 per tutti gli appassionati di ballo di coppia: AM in Love - Esibizione di Rumba e Tango e a seguire AM in Love – un Workshop Gratuito per danzare insieme sulle note dell’amore (link Registrazione Workshop: https://amverona.easy-calendar.it/.)

La Loggia Di Fra’ Giocondo e l’amore volontario

Alle ore 12 l’area talk sarà tutta per l’associazione ADO che presenterà al pubblico di Verona in Love i suoi progetti e le sue attività.

Alle 12.30, il talk con SloWerona L’importanza del turismo delle radici per il turismo slow.

Alle 14 il talk sul progetto SloWerona.

Cortile del Mercato Vecchio

Nell’atmosfera creata dagli artigiani creativi del Fatto con Amore, alle 14:30 il Gran Ballo degli Innamorati a cura dell’Associazione La Danza Storica A.P.S., impegnata nel recupero e nella divulgazione delle danze e della cultura ottocentesca che regalerà al pubblico di Verona in Love un’esibizione di valzer e a seguire un workshop.

Alle 16.30 un altro evento imperdibile quello del Bacio da Cinema, un’occasione emozionante e suggestiva per manifestare il proprio amore replicando i baci del cinema più famosi. Al più bello e al più romantico, andranno rispettivamente due fantastici premi: una notte con cena e ingresso in spa all’Aqualux Hotel Spa Suite Terme di Bardolino e un voucher per l’acquisto di un gioello unico e speciale targato Il Sigillo, Official Love Gift di Verona in Love 2024.

Lunedì 12 febbraio

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

Alle ore 16 il laboratorio gratuito di letteratura animata Tutti i Baci del Mondo a cura dell’associazione In Giro Leggendo.

Dalle 17 I Love Vinile per celebrare la musica attraverso brani su vinile dal gusto intramontabile.

Cortile del Mercato Vecchio

Dalle 16, la piazza di Cortile Mercato Vecchio si animerà con Il Gioco dell’Oca l’attività proposta dall’associazione Progetto Mondo. Grazie a un gioco dell’oca maxi, i bambini e le bambine vengono coinvolte in un percorso in cui ogni tappa rappresenta un diritto fondamentale (es. diritto all’acqua, allo studio, al gioco ecc.) su cui gli operatori si fermano a ragionare con i ragazzi. Il gioco è molto dinamico e prevede il coinvolgimento dei partecipanti nel percorso e nella discussione che scaturisce di volta in volta dai diritti incontrati. Così i bambini hanno la possibilità di divertirsi e di prendere coscienza di essere loro stessi in prima persona soggetti portatori di diritti e doveri da rispettare e far rispettare. I bambini e le bambine, lanciando un dado di gommapiuma e procedendo come nel classico gioco dell’oca, hanno la possibilità di conoscere discutere e approfondire i diritti legati all’infanzia. La partecipazione è gratuita.

Martedì 13 febbraio 2024

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

In occasione del martedì grasso dalle 14.30 alle 15.30 in Piazza dei Signori sul Palco principale per il Carnevale dei Bambini, il Maestro Stefano Paiusco regalerà ai bambini uno speciale spettacolo dei Burattini a tema carnevalesco in occasione del quale verrà presentato il burattino del Papà del Gnocco.

Alle ore 18 i Subsonica incontrano il pubblico in occasione dell’uscita del loro decimo album in studio Realtà Aumentata. Il disco composto da undici nuovi brani è stato anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia” e “Adagio”. Incontro a ingresso libero e gratuito. Per accedere al firmacopie acquista il disco alla Feltrinelli di Verona o presso la location dell’evento e ritira il pass che dà accesso prioritario (1 pass per ogni disco acquistato, fino a esaurimento copie). Realtà Aumentata è un album che ha assorbito molta realtà circostante nei suoni, nei ritmi e nelle parole, un album manifesto che racconta il presente, toccando temi attuali attraverso diversi angoli di lettura, in un universo musicale vario e sorprendente, ma con lo stile inconfondibile che caratterizza il gruppo dal 1996. Il prossimo aprile la band sarà live sui palchi dei principali palazzetti italiani con SUBSONICA 2024 TOUR. La tournée, prodotta da Live Nation, partirà il 3 aprile da Mantova poi il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino.

La Loggia Di Fra’ Giocondo e l’amore volontario

Alle 19 il talk Letters to Juliet in collaborazione con SloWerona e il Club di Giulietta.

Cortile del Mercato Vecchio

Dalle 16, la piazza di Cortile Mercato Vecchio un nuovo appuntamento con Il Gioco dell’Oca l’attività proposta dall’associazione Progetto Mondo.

Mercoledì 14 febbraio

Piazza dei Signori: talk, spettacoli e performance

Alle ore 16, un nuovo appuntamento della rassegna Parole d’Amore di Feltrinelli Librerie con ospite Francesco Sole che presenterà il suo ultimo libro Il segreto della donna più felice del mondo (Sperling & Kupfer).

Alle ore 17 il palco principale di Verona in Love ospiterà la presentazione del libro di Angelo Peretti Esercizi spirituali per bevitori di vino: un incontro tra note, vino e parole con dj set e racconti di vita.

Alle 18 spazio, invece, a un’intervista tra musica e parole al cantautore Marco Ongaro che per il Verona in Love presenterà il nuovo album La spia che ti amava in uscita il 16 febbraio, un disco in cui i suoni pescano nella storia del rock e i testi nella concreta trascendenza delle peripezie sentimentali, materia principale delle attività umane. Il 16 febbraio alle ore 21 è in programma il concerto al Teatro Camploy di Marco Ongaro e Le Cifre in co-organizzazione con il Comune di Verona – Assessorato alla Cultura. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alle 19 il concerto dei The Foolz.

Informazioni e contatti

Verona in Love è un evento imperdibile e composito, emozionante e coinvolgente necessario per sottolineare quanto l’amore sia un’esperienza poliedrica, capace di abbracciare molteplici forme e manifestazioni. La città di Verona, immersa nell’atmosfera romantica dei suoi luoghi storici, si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue meravigliose sfaccettature.

Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma, invitiamo a seguire il sito ufficiale dell’evento e i canali social: www.veronainlove.it |FB @veronainloveofficialpage | IG @veronainlove_

