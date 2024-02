L'amore "invade" la città con "Verona in Love": gli appuntamenti per tutti gli innamorati

Ammirare un panorama speciale e romantico dagli oltre 80 metri della Torre dei Lamberti. Oppure, visitare la nuova esposizione temporanea allestita al museo Casa di Giulietta sul tema "Romeo e Giulietta. L’incontro, il Bacio. Cartoline illustrate del Novecento". E, ancora, partecipare a presentazioni di libri o a spettacoli di musica dal vivo.

Mercoledì 14 febbraio la città scaligera si colora di rosso con Verona in Love, per una grande festa dedicata a tutti gli innamorati a cui è stato dedicato, tra piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale e Loggia di Fra Giocondo, un ricco programma di eventi.

Appuntamenti nei Musei e Monumenti

"Paghi 1 Entri in 2" per visitare la Torre dei Lamberti e accedere alla Funicolare di Castel San Pietro. Un’opportunità per godere di un panorama speciale e romantico.

La stessa promozione è valida per visitare tutti i musei e i monumenti civici della città di Verona: l’Anfiteatro Arena (dalle 9 alle 15), la Casa di Giulietta (dalle 9 alle 19) e dalle 10 alle 18: la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e il Museo Lapidario Maffeiano.

Alla Casa di Giulietta è possibile ammirare il nuovo allestimento al quarto piano della casa museo con la mostra temporanea "Romeo e Giulietta. L’incontro, il bacio. Cartoline illustrate del Novecento", a cura di Fausta Piccoli.

Fino a mercoledì i visitatori del museo Casa di Giulietta e del cortile entreranno al sito esclusivamente dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona ed usciranno da via Cappello.

È mantenuta la gratuità dell'ingresso al Cortile per i visitatori, è infatti il Comune a farsi carico delle spese per garantire il servizio, vale a dire il personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza, oltre alle spese del Teatro Nuovo.

I due ingressi in piazza Navona saranno usati in modo distinto, uno sarà riservato alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro per visitatori senza biglietto.

Alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti dal 14 febbraio al 7 aprile è proposto il progetto espositivo "Segni di cura. Maïmouna Guerresi", che unisce in una riflessione ampia e trasversale due iniziative: Verona in Love e la Giornata Internazionale della Donna.

A partire dai concetti di amore e di rispetto per l’altro – da un punto di vista sociale e culturale – la mostra Segni di Cura mette in luce, già dal titolo, la volontà di ripensare con maggiore consapevolezza i temi cardine delle due ricorrenze. L’amore viene narrato come sentimento universale, volto a prendersi cura di qualcosa o di qualcuno, nel rispetto dell’unicità e della libertà di ogni singolo individuo. Mercoledì alle 16.30, presentazione con l’artista Maïmouna Guerresi.

Dalle 11 alle 22, al Centro audiovisivi c/o Biblioteca civica di Verona, via Cappello, si potrà seguire la rassegna cinematografica a cura del Centro Audiovisivi di Verona, "Amore oltre i confini della fantasia", un ciclo di 4 film che raccontano l’amore sul grande schermo. Per info: tel. 045 8079732/ e-mail: servizio.audiovisivi@comune.verona.it/ www.comune.verona.it/audiovisivi.

Termina mercoledì in Gran Guardia la mostra fotografica "Robert Doisneau", realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e prodotta da Silvana Editoriale.

Un progetto espositivo accolto in uno degli spazi più suggestivi e particolari della nostra città, con un affaccio unico su piazza Bra e l’Arena di Verona. Luogo che diviene amplificatore della bellezza della straordinaria opera di uno dei più grandi fotografi del ‘900, di cui è in mostra una piccolissima parte, 135 scatti, grazie all’attenta curatela di Gabriel Bauret.

Il percorso espositivo è arricchito dalla proiezione di estratti dal film di Clémentine Deroudille “Robert Doisneau. Le Révolté du merveilleux” e da un’intervista al curatore Gabriel Bauret.

Appuntamenti in piazza dei Signori

Alle 16, un nuovo appuntamento della rassegna Parole d’Amore di Feltrinelli Librerie con ospite Francesco Sole che presenterà il suo ultimo libro Il segreto della donna più felice del mondo (Sperling & Kupfer).

Alle 17, il palco principale di Verona in Love ospiterà la presentazione del libro di Angelo Peretti Esercizi spirituali per bevitori di vino: un incontro tra note, vino e parole con dj set e racconti di vita.

Alle 18 spazio, invece, a un’intervista tra musica e parole al cantautore Marco Ongaro che per il Verona in Love presenterà il nuovo album La spia che ti amava in uscita il 16 febbraio, un disco in cui i suoni pescano nella storia del rock e i testi nella concreta trascendenza delle peripezie sentimentali, materia principale delle attività umane. Il 16 febbraio alle 21 è in programma il concerto al Teatro Camploy di Marco Ongaro e Le Cifre in co-organizzazione con il Comune di Verona – Assessorato alla Cultura. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Alle 19 il concerto dei The Foolz.