Nuovo assetto per la città, da Verona Sud parte l'ascolto dei quartieri

Nell’ambito del processo democratico di condivisione degli obiettivi e delle priorità del nuovo Piano di assetto del territorio (Pat), di cui l’amministrazione comunale ha avviato l’iter, questa sera, 11 dicembre, alle 20.30 nella sala consiliare della quarta circoscrizione in Via Tevere 38 a Verona, la lista civica "In Comune per Verona - Sinistra civica ecologista" invita la cittadinanza ad un confronto aperto sui temi della rigenerazione urbana e della partecipazione dal titolo: "Verona che cambia nei quartieri".

Saranno presenti: Michele Bertucco, assessore del Comune di Verona; Jessica Cugini, consigliera comunale; Lorenzo Albi, pianificatore territoriale; e Giorgio Lonardi, componente del Comitato Verona Sud.

«Dopo l'assemblea in Sala Lucchi dello scorso 10 novembre sui macro-temi della rigenerazione urbana e del cambiamento climatico con ospiti del calibro di Dino Zardi, Paolo Pileri, Michele Munafò, tra le massime autorità del Paese in tema di qualità dell’area, del suolo e di consumo di suolo, cominciamo ora ad entrare nella specificità dei singoli quartieri, partendo proprio dall’area più martoriata dalle politiche urbanistiche degli ultimi anni: Verona Sud - hanno spiegato Albi e Cugini - Con i cittadini vogliamo prendere le mosse dalle criticità introdotte dalle scelte delle passate amministrazioni, che qui spesso hanno concentrato una quantità sproporzionata di attività commerciali, logistiche e ricettive, con tutte le ricadute negative in termini di traffico e qualità dell’aria, ma anche dai grandi interventi infrastrutturali in programma, come ad esempio lo sdoppiamento del casello autostradale di Verona Sud, per poi passare ad analizzare le iniziative da mettere in campo per attuare il cambiamento cercato dai cittadini e promesso dall’amministrazione. Di questo cambiamento abbiamo un germe nell’ampliamento del Parco di Santa Teresa. Da qui vogliamo ripartire, insieme ai cittadini e ai loro comitati, per il rilancio della città».