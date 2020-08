Capitale italiana della cultura 2022, Verona è tra le 28 città candidate

Verona è ufficialmente tra le 28 candidate in corsa per diventare Capitale della cultura italiana per l'anno 2022. Verona è nell’elenco reso noto dal il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Entro il 12 ottobre, la commissione di valutazione definirà la short list delle 10 città finaliste e la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre.

Ora, dunque, entra nel vivo del progetto Verona 2022. La Cultura apre nuovi mondi, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. A settembre, partirà una serie di eventi per presentare alla città le progettualità del dossier e illustrare i cinque mondi che, a vario titolo, contribuiscono a rendere Verona eccellenza per il patrimonio storico e artistico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il rilancio della cultura è uno dei punti fondanti del mio programma - ha commentato soddisfatto il sindaco Federico Sboarina - E la candidatura ne è la prova concreta. Il dossier, scritto tra febbraio e marzo in piena pandemia, riassume tutti i grandi cambiamenti culturali già in atto e quelli che stiamo preparando. Per la prima volta anche l'urbanistica entra nella dimensione di ripensamento generale della città e della sua crescita culturale. Nel dossier ci sono 22 luoghi che stanno cambiando e che daranno nuovo impulso. Il futuro che stiamo costruendo già ora è la città per la cultura, ma è allo stesso tempo la cultura per la città. Ricordo, comunque, che il lavoro per la candidatura ha radunato una rete importante di realtà cittadine. Anche questo è un patrimonio importante. La gara è partita e vedremo cosa succederà, intanto per la nostra città c'è la consapevolezza delle molte potenzialità che stiamo facendo crescere».

«Questa ufficialità ci sprona a proseguire nel percorso intrapreso - ha aggiunto l'assessore alla cultura Francesca Briani - Nelle prossime settimane il dossier sarà presentato ufficialmente alla città, pensiamo a cinque grandi eventi legati ciascuno ad un aspetto che caratterizza Verona e la rende unica sotto il profilo culturale. Si tratta di un progetto corale, che non conta solo sul patrimonio artistico e culturale che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto, ma è stato creato mettendo insieme, come non è mai successo prima, tutte le istituzioni cittadine più importanti. Per descrivere quella Verona che noi già conosciamo e farla conoscere e apprezzare anche a chi è chiamato a valutare il nostro lavoro».