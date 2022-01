"Vax day" pediatrici in tre centri veronesi: vaccini Covid per bimbi dai 5 agli 11 anni nel weekend

Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 sono in programma due "vax day" pediatrici per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. In tre centri vaccinali selezionati della Ulss 9 Scaligera, ovvero quelli a Legnago, San Bonifacio e Valeggio sul Mincio, sono aperte ulteriori prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid pediatriche.

Di seguito gli orari di apertura dei tre centri selezionati dalla Ulss 9 Scaligera:

VP di Legnago e San Bonifacio: sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 19.

dalle ore 14.30 alle ore 19. Centro Polifunzionale di Valeggio sul Mincio: solo sabato 22 gennaio dalle ore 14 alle ore 19.

Le vaccinazioni per i bambini si possono prenotare a questo link sul sito www.aulss9.veneto.it/. La Ulss 9 Scaligera, ricorda che se il bambino è in isolamento o quarantena, in quanto positivo o "contatto" di un positivo, non deve essere portato al centro vaccinale. In tali circostanze, la raccomandazione della Ulss 9 è anche quella di cancellare o posticipare l'eventuale prenotazione del vaccino.