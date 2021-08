Campagna anti Covid-19 in Veneto: più del 66% degli over 12 ha ricevuto la seconda dose

Mercoledì 25 agosto in regione sono stati inoculati 19936 vaccini, di cui 6051 in provincia di provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

In Veneto la campagna anti Covid-19 è arrivata a quota 6137637 vaccini somministrati, dopo i 19936 del 25 luglio. Di quest'ultimi, 7497 hanno rappresentato la prima dose per l'individuo di turno e 12439 il completamento del ciclo.

Fino ad ora in regione è stato utilizzato il 92,5% delle forniture giunte, per vaccinare almeno con una dose il 68,9% (3343250) della popolazione e con il richiamo il 59,6% (2893440).

La campagna ha dato la priorità a quelle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa del diffondersi del coronavirus, partendo dai più anziani. Il 96,6% degli over 80 veneti infatti si è sottoposto quantomeno al primo vaccino, così come il 91,2% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni, l'86,6% di coloro tra i 60 e i 69, il 78,5% dei cinquantenni e il 69,8% dei quarantenni. Da quando è stato dato il via libera anche alle fasce d'età più giovani, il 64,6% dei trentenni, il 70,5% dei ventenni e il 53,4% dei ragazzi tra i 12 e 19 anni ha ricevuto almeno una dose.

Minimo un vaccino è stato inoculato anche all'82,4% delle persone affette da disabilità e dall'86,4% dei "vulnerabili". Ad ora quindi il 76,4% degli over 12 della regione ha ricevuto almeno una dose, mentre il 66,1% ha completato il ciclo vaccinale.

64317 vaccini sono stati inoculati in Veneto nei primi tre giorni di questa settimana.

Il 25 agosto in provincia di Verona sono state somministrate 6051 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1135167.

