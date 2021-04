Oltre 211 mila dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate nel Veronese

Nella settimana che si è conclusa l'11 aprile, in Veneto sono state inoculate oltre 190 mila dosi: il dato più alto per la regione dall'inizio della campagna avvenuto il 27 dicembre

Alle 23.59 dell'11 aprile erano 1178496 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto, come riporta il monitoraggio della Regione. 21574 di queste sono state inoculate nella sola giornata di domenica: 15215 delle quali si riferivano ad una prima dose, mentre 6359 sono servite a completare il ciclo.

La fascia di popolazione over 80 è quella a cui è stata data la priorità e ora l'84,3% di quella residente in Veneto ha ricevuto almeno la prima dose. Una buona parte di questi ha anche già completato il ciclo vaccinale, così come mostra il grafico, dal quale si nota come si stiano convolgendo sempre più altre fasce d'età, mano a mano che la campagna prosegue.

In regione fino ad ora è stato somministrato il 93,1% dei vaccini, utilizzati per somministrare la prima dose al 17.5% della popolazione, mentre 6,6% ha completato il ciclo.

La settimana appena conclusa sono state inoculate 190332 dosi: il dato veneto più alto in questa campagna.

Tra l'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, in provincia di Verona sono stati somministrati complessivamente 211638 vaccini, 3765 dei quali nella giornata dell'11 aprile.

