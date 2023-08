Turismo sostenibile, l'annuncio del Comune: «Oltre 70 mila euro dalla Regione per realizzare due nuovi progetti»

Entro la fine dell’anno, il Comune di Verona fa sapere che realizzerà una mostra temporanea dedicata a Maria Callas, nell’anno del centenario della nascita, nonché la creazione di un nuovo percorso per il trekking urbano lungo il "Parco delle Mura e dei Forti" al fine di sviluppare la cultura del cammino. Si tratta di due proposte presentate dal Comune di Verona, attraverso l’assessorato alla cultura e al turismo, a cui la Regione Veneto ha riconosciuto «un contributo di 70.500 euro, pari al 50% del costo complessivo di realizzo».

Il tutto, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, «grazie alle risorse riconosciute in ambito locale dal Fondo nazionale per il turismo a sostegno di iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme». Nello specifico, dal ministero del turismo sarebbe pervenuto «un finanziamento alla Regione Veneto di 5.327.500 euro».

Per l’assessora alla cultura e turismo Marta Ugolini «il turismo culturalmente motivato è il più importante driver dello sviluppo di Verona come destinazione, che punta ad andare oltre le visite di poche ore e a proporre alternative ai siti più affollati». L'assessora Ugolini ha quindi aggiunto. «In questo caso, grazie al finanziamento ottenuto attraverso la Regione Veneto, sarà possibile contribuire ad ampliare l’offerta veronese, come città della musica, attraverso "Callas experience". Si riesce anche a collocare un tassello nel progetto del Parco delle Mura e dei Forti, che non è solo un insieme di opere murarie e di edifici da restaurare, ma richiede l’allestimento di servizi ad hoc, su misura di famiglie e viaggiatori di tutte le età».

I progetti veronesi

Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, il progetto "Callas experience", finanziato dalla Regione per 41.500 euro, prevede l’organizzazione per il prossimo autunno di una mostra temporanea su Maria Callas, in occasione del centenario della nascita, al Centro di documentazione del Conservatorio di musica Evaristo F. Dall’Abaco. Un'esposizione che vedrà l’allestimento di installazioni digitali e multimediali che consentiranno di ampliare l’offerta turistica culturale e musicale cittadina.

La vita della "Divina" sarà dunque raccontata attraverso la sua stessa voce, nelle esibizioni canore, ma anche attraverso le sue parole e le testimonianze originali dell’epoca. Una mostra che si annuncia suggestiva, fatta di suoni, immagini, storia e musica, per far vivere al visitatore una vera e propria esperienza immersiva e portarlo in un viaggio emozionale attraverso la vita dell’artista, conosciuta in tutto il mondo ancora oggi come l’ultima diva del belcanto.

La seconda iniziativa si chiama "Verona città all’aperto", è stato finanziato dalla Regione per 29 mila euro e prevede la realizzazione entro la fine dell’anno di un progetto di valorizzazione del trekking urbano nel tratto lungo il "Parco delle Mura e dei Forti". Una soluzione di intervento permanente, volta a sviluppare la cultura del cammino e offrire esperienze di turismo sostenibile a impatto ambientale zero.

La città di Verona ha un lungo tratto di mura e bastioni, facenti parte della Cinta Magistrale, tutelata come patrimonio Unesco, che sono i luoghi ideali per svolgere trekking come attività ricreativa e formativa, come modo sano di stare insieme, di sperimentare la relazione tra gruppi eterogenei. Da qui dunque l’idea di creare un percorso specifico, in grado di offrire a cittadini e turisti un'opportunità per una modalità di cammino più consapevole della bellezza del territorio.