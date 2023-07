Nelle ore di punta limitato il traffico dei mezzi pesanti su SR 450 e SR 11 Dir

Non ci sarà un blocco totale, come provocatoriamente chiesto inizialmente dai sindaci di Peschiera del Garda e Affi, ma si andrà verso una limitazione del traffico pesante sulla Strada Regionale 450 e sulla Strada Regionale 11 Dir. Come e quando i tir non potranno percorrere queste due strade sarà deciso attraverso un protocollo d'intesa che presto sarà predisposto e sottoscritto. È questa la grande novità emersa ieri, 7 luglio, in prefettura durante una riunione presieduta dal prefetto di Verona Donato Cafagna.

L'incontro ha avuto come temi la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale sulle SR 450 del Garda e SR 11 Dir, le quali collegano i due caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda. Ed oltre al prefetto hanno partecipato i rappresentanti di Regione Veneto, Provincia di Verona, dei Comuni interessati (Verona, Affi, Bardolino, Brenzone del Garda, Bussolengo, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Pescantina, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Domegliara, Peri, Dolcè e Sant’Ambrogio di Valpolicella), dei gestori stradali e autostradali, delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei vigili del fuoco e delle associazione di categoria degli autotrasportatori.

L’argomento era stato più volte affrontato negli ultimi mesi, sullo spunto fornito da una lettera inviata al prefetto e sottoscritta dalla sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli e dal sindaco di Affi Marco Sega. I due primi cittadini avevano segnalato una situazione di grave congestione del traffico cittadino e di rischio per la circolazione stradale determinata dall'abitudine degli autotrasportatori di abbandonare l'autostrada A4 (in direzione Nord) o l'autostrada A22 (in direzione Sud) e di percorrere la SR 11 Dir e la SR 450. Questa abitudine rendeva il viaggio dei trasportatori più economico ma complicava il traffico sulle due Strade Regionali, soprattutto d'estate.

L'incontro di ieri ha raccolto i risultati del lavoro svolto nei mesi scorsi dal Gruppo tecnico costituito da rappresentanti dei Comuni e di A22, A4, Veneto Strade e polizia stradale e incaricato dal prefetto di analizzare la problematica individuando possibili soluzioni.

Dall'analisi dei flussi nei caselli coinvolti è emerso un transito giornaliero di mezzi pesanti pari a oltre 2.500 veicoli in entrata e in uscita ed è stato sottolineato che la viabilità lungo le Regionali, in quanto più vantaggiosa per tempi e costi, si inseriva a pieno titolo nelle rotte internazionali dei flussi commerciali.

Il Gruppo tecnico ha quindi proposto di regolamentare la circolazione sulla SR 450 e sulla SR 11 Dir attraverso l’adozione, in via sperimentale e temporalmente circoscritta, di misure di limitazione del transito degli autotreni con carico superiore a 7,5 tonnellate, nel periodo e nelle fasce orarie più critiche.

I rappresentanti degli enti locali intervenuti hanno manifestato il loro consenso alla proposta. D’altro canto, le associazioni di categoria hanno evidenziato le conseguenze, in termini di maggiori costi e tempi di percorrenza, della soluzione ipotizzata.

Si è quindi concordato di elaborare un protocollo di intesa che individui una soluzione condivisa a carattere sperimentale, che preveda l’adozione di un provvedimento di limitazione del traffico pesante sulla SR 450 e sulla SR 11 Dir per un periodo definito e coincidente con il maggior aumento del concomitante flusso turistico e circoscritto alle fasce giornaliere più densamente trafficate.

Il prefetto Cafagna ha infine concluso esprimendo apprezzamento per il senso di responsabilità con cui tutti si sono confrontati. Ed ha reso noto che sull'iniziativa saranno costantemente aggiornati il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'interno.