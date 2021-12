Tav Brescia-Verona, Zanotto: «Nella zona del cantiere ci sia un Info Point»

Questa mattina, 2 dicembre, nella sede di A4 Holding, si è tenuto un incontro sul cantiere dell'Alta Velocità in fase di realizzazione tra Brescia e Verona da parte del consorzio Cepav Due. L'obiettivo è stato quello di coinvolgere ed informare gli enti locali interessati dal cantiere sulle misure di contenimento dei disagi legati ai lavori e al loro avanzamento.

Per il Comune di Verona ha partecipato Luca Zanotto. Il vicesindaco ha chiesto per i cittadini veronesi un Info Point nella zona del cantiere con cui garantire un'informazione puntuale, precisa e costante sulle fasi dei lavori e sulle ricadute sul territorio, a cominciare dalle modifiche viabilistiche.

«Si è trattato del primo incontro di coordinamento - ha spiegato Zanotto - Sul tavolo sono stati posti diversi temi legati alla programmazione delle opere di cantierizzazione e alle problematiche collegate ai lavori, che riguarderanno tutti gli 11 Comuni coinvolti da questa grande infrastruttura. Non sono stati toccati i punti tecnici di come sarà realizzata l’opera, ma le sole questioni legate alla gestione dell’informazione. Un cantiere di queste dimensioni porta con sé una serie di problematiche che vanno affrontate e illustrate puntualmente alla cittadinanza, per tutta la durata dei lavori. Non è sufficiente l’utilizzo di siti internet o social, si tratta di un’opera di grandi dimensioni, impattante sul territorio e sulla popolazione. Per questo ho chiesto la possibilità di avere un Info Point a Verona, fondamentale per dare risposte precise alle domande tecniche che arriveranno dai cittadini, come la modalità di gestione del cantiere, l’impatto che avrà sulla viabilità e le tempistiche dei lavori».