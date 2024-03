Tav Brescia-Verona, Salvini visita il cantiere. Lavori compiuti al 63%

Per il momento non c'è nessun rischio che l'opera sia completata in ritardo. È stato compiuto il 63% dei lavori di realizzazione dell'Alta Velocità tra Brescia e Verona ed è quindi possibile che si possa rispettare la data di fine cantiere: gennaio 2026.

L'avanzamento dei lavori è stato verificato ieri, 29 febbraio, dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, durante un sopralluogo al cantiere di Desenzano del Garda, nel Bresciano, organizzato dopo il completamento dello scavo della galleria naturale di Lonato.

Con l’abbattimento del diaframma della seconda canna è stato infatti completato lo scavo della galleria che, grazie al sottoattraversamento dell’Autostrada A4, si ricongiungerà all’infrastruttura esistente in modo da minimizzare gli impatti sul territorio. Gli interventi di completamento della galleria di Lonato proseguiranno nei prossimi mesi con la realizzazione dei bypass di sicurezza (gallerie di lunghezza di circa 20 metri che collegheranno le due canne) e delle nicchie (vani adibiti agli impianti tecnologici) fino alla posa dell’armamento ferroviario e dell’installazione della parte tecnologica.

Al sopralluogo, oltre a Salvini, hanno partecipato anche Maria Rosaria Laganà, prefetto di Brescia; Claudia Maria Terzi, assessora alle infrastrutture della Regione Lombardia; Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda; Franco Lombardi, presidente di Cepav Due; Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rfi; e Vincenzo Macello, commissario straordinario di Governo dell’opera.

La realizzazione della Tav Brescia-Verona rientra fra le opere finanziate dal Pnrr e rappresenta uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della penisola iberica con l’Europa Orientale, passando per il sud della Francia, per l'Italia Settentrionale, la Slovenia e la Croazia.