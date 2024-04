Sulla Verona-Venezia il biglietto del Regionale si paga contactless

La tratta ferroviaria Venezia-Verona è la prima in Veneto a sperimentare Tap&Tap, la nuova modalità di acquisto dei biglietti dei treni regionali di Trenitalia. La nuova modalità di acquisto si aggiunge a quelle già disponibili per i viaggiatori e consente di procurarsi i biglietti attraverso le validatrici presenti nelle stazioni.

Per acquistare il titolo di viaggio sarà sufficiente accostare la propria carta di pagamento contactless ad una validatrice della stazione di partenza e, all’arrivo, ripetere la procedura con la stessa carta utilizzata. Il cliente potrà utilizzare il servizio anche attraverso un dispositivo digitale, come uno smartphone o smartwatch, sul quale avrà caricato la propria carta di pagamento contactless.

Inoltre, se il cliente è registrato sul sito di Trenitalia, potrà accedere e controllare le proprie transazioni e fruire di un'intelligenza artificiale in grado di calcolare la migliore tariffa applicabile, su base settimanale e mensile. Grazie a Tap&Tap, ai viaggiatori verrà applicata automaticamente la miglior tariffa disponibile in base alla tipologia e frequenza dei viaggi. In pratica, se la somma del prezzo dei biglietti singoli acquistati per la stessa tratta raggiungerà la soglia della tariffa settimanale, mensile, trimestrale o annuale, quanto speso si trasformerà in abbonamento e i viaggi successivi saranno compresi fino alla fine del periodo di riferimento.

E a bordo treno, all’atto del controllo, il passeggero dovrà solamente comunicare gli ultimi quattro numeri della propria carta, per consentire di associare la presenza alla transazione attivata. La registrazione del pagamento sarà poi addebitata secondo le modalità applicate dal circuito bancario del cliente.

Il progetto pilota è stato illustrato ieri, 4 aprile dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia (nel video), dalla vicepresidente della Regione Elisa De Berti, dall'assessore alla mobilità di Venezia Renato Boraso e dalla direttrice della divisione business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia.

«Né app, né mail, né biglietto cartaceo: sulla Verona-Venezia, la prima linea del Regionale di Trenitalia su cui prende il via questo progetto pilota - ha spiegato Zaia - Sarà possibile acquistare il proprio titolo di viaggio semplicemente appoggiando la propria carta di pagamento fisica o caricata sul proprio smartphone o smartwatch sulla validatrice in stazione, sia alla partenza sia all’arrivo a destinazione. Continua la rivoluzione digitale dei trasporti con il viaggio in treno contactless, con l’obiettivo di semplificare la fruibilità del servizio rendendo l’accesso ai mezzi di trasporto più rapido, sicuro, rispettoso dell’ambiente, sia per coloro che lavorano e vivono qui, sia per le persone che vengono a scoprire le nostre splendide città».

«Una mobilità pubblica più smart e flessibile passa anche attraverso il nuovo sistema di acquisto contactless, uno strumento veloce, semplice e affidabile in grado di garantire agli utenti del treno la tariffa più conveniente a disposizione - ha aggiunto la vicepresidente De Berti - Uno stimolo ad abbandonare l’utilizzo dell’auto privata a favore dei treni regionali, non solo per i viaggiatori abituali ma anche per i passeggeri saltuari e i turisti stranieri, oltre che un volano a supporto della valorizzazione del territorio».

«Continua l’impegno di Trenitalia nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, comode e tecnologiche - ha precisato Maria Annunziata Giaconia - Ci auguriamo che questa nuova modalità, pensata per munirsi in maniera smart del biglietto e per migliorare l’esperienza di viaggio nel suo complesso, venga accolta con favore da pendolari, turisti e da chiunque scelga il treno per i propri spostamenti».