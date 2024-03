«Con i tanti codici bianchi la Regione scarica la spesa sui cittadini»

Il Veneto è la regione italiana con più accessi al pronto soccorso in codice bianco. E proprio questo alto numero di accessi dilata i tempi di attesa che sono i più lunghi d'Italia. Ma c'è anche un'altra conseguenza poco gradevole per i cittadini e cioè il pagamento del ticket in pronto soccorso. Pagamento richiesto solo ai codici bianchi.

Questa ripercussione è stata messa in luce dalla sezione regionale del sindacato Fp Cgil dopo aver letto il rapporto di Agenas sulle reti tempo-dipendenti della sanità italiana. L'indagine dell'agenzia nazionale focalizza l'attenzione sui servizi sanitari delle diverse regioni che rispondono a quelle patologie, come ictus o infarti, in cui la rapidità di intervento è fondamentale.

Tra queste reti c'è anche quella dei pronto soccorso, dove il Veneto risulta essere la regione con il più alto numero di codici bianchi in assoluto e anche quella dove i pazienti in codice bianco attendono di più.

I dati di Agenas si riferiscono al 2022, ma sono confermati anche nel 2023, come riportato da Fp Cgil Veneto. E questo è causato, scrive il sindacato, da «una politica regionale molto stringente». Questa politica farebbe in modo che molti pazienti in pronto soccorso vengano classificati come codice bianco e quindi siano soggetti al pagamento di un ticket di almeno 25 euro.

L'anno scorso, quasi il 55% degli accessi nei pronto soccorso veneti sono stati dei codici bianchi. Una percentuale quasi doppia a quella registrata dalla regione seconda in classifica (Valle d'Aosta con 28,24%). Inoltre, il Veneto è stata la regione con la percentuale più bassa di codici verdi, che rispetto ai codici bianchi non pagano il ticket.

E impressiona il confronto con le regioni vicine. L'Emilia Romagna ha più o meno lo stesso numero di abitanti del Veneto, mentre la Lombardia ne ha il doppio. Ma nel 2022 e nel 2023, i codici bianchi paganti sono aumentati solo in Veneto, mentre nelle altre due regioni è avvenuto il contrario.

«Le conseguenze per i cittadini, oltre ai tempi di attesa più alti d’Italia messi in luce da Agenas, sono rappresentate dal volume di risorse che la Regione ricava con i ticket da pronto soccorso che fanno molto riflettere su quanto la regione stia riversando sui cittadini una quantità di spesa che altre regioni, assegnando codici diversi dal bianco, si assumono», è il commento di Fp Cgil Veneto, che conclude con queste considerazioni: «Le persone che stanno male, anche se codici bianchi e verdi, preferiscono recarsi al pronto soccorso rispetto ad altre soluzioni magari più costose e con tempi di attesa molto più lunghi. Per questa ragione i pronto soccorso vanno fatti funzionare anche con percorsi differenziati per i diversi codici come ad esempio gli spazi dedicati ai codici bianchi e verdi adiacenti ai pronto soccorso. Il problema delle liste di attesa e l’organizzazione dei pronto soccorso sono il vero incentivo all’afflusso delle persone che, a quel punto, preferiscono aspettare ore ma ottenere una risposta qualificata al loro problema. E serve un forte investimento sul personale e l’aumento delle dotazioni organiche sempre più ridotte e non più in grado di reggere la pressione forte dei cittadini esercitata dall’aumento degli accessi».