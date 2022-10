Palazzo Barbieri apre le sue porte ai giovani studenti in viaggio per l'Europa

È la seconda visita "internazionale" nel giro di poche settimane. L'assessorato del Comune di Verona alle Politiche giovanili sta potenziando gli incontri con giovani studenti in viaggio per l'Europa, che arrivano a Verona ospiti dei coetanei scaligeri. Martedì in sala Gozzi si contavano studenti di 6 nazionalità diverse, provenienti da Spagna, Polonia, Turchia, Romania ed Estonia che resteranno in città fino al 22 ottobre. I ragazzi partecipano al progetto di scambio giovanile “Independence by Culture” finanziato dalla Commissione Europea.

«Come Amministrazione crediamo fortemente nell’apertura della nostra città e del Comune ai giovani – ha detto l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo -. L’obiettivo di queste visite è quello di mostrare ai ragazzi le opportunità che stiamo mettendo in campo ma anche quello di raccogliere da loro stimoli e suggerimenti per un fruttuoso confronto».